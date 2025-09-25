El Venezolano Javier Colina, Manager del Año de los Cascabeles de Arizona en las Ligas Menores

En su primera zafra al frente de los Amarillo Sod Poodles (Doble-A) avanzó a postemporada.

Javier Colina, quien actualmente dirige a los Amarillo Sod Poodles; sucursal de Doble-A de los Cascabeles de Arizona, fue reconocido el miércoles como el Manager del Año de la organización en Ligas Menores.

Colina, que en Venezuela es coach de control de calidad de Tiburones de La Guaira, completó su primer año al frente de la filial de los desérticos. Los guió a récord de 71-67 en la temporada regular.

Su actuación le valió el segundo lugar de la división Sur de la Liga de Texas, además del boleto a los playoffs, donde cayeron en la ronda divisional ante los RockHounds de Midland (filial de Atleticos).

Hay que destacar que tras una difícil primera mitad, en la que Amarillo se conformó con foja de 32-37 (penúltimos en su división), fueron capaces de ripostar y liderar su división en la segunda parte con un balance positivo de 39 victorias y 30 derrotas.

El criollo ganó con el 50% de los votos, siendo seguido por Terrmell Sledge (10%) y Jeff Bajenaru (5%).

Hender «Vivo» González

