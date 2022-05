El Venezolano Gleyber Torres hizo ajustes y recupera su mejor forma ofensiva con los Yankees

El pelotero venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, ha mostrado un reflejo de su mejor versión desde que debutó en las Grandes Ligas – MLB.

El pelotero criollo de los Yankees, Gleyber Torres, con sus participaciones ofensivas recientes parece haber encontrado su mejor forma, la que demostró entre las temporadas 2018 y 2019 cuando hizo su debut en Las Mayores.

Torres, en los últimos 10 encuentros disputados batea para un promedio de .344 donde ha podido conectar un doble, un triple, dos jonrones y ha remolcado 10 carreras, hace un par de días remolcó tres carreras y soltó su tercer cuadrangular de la temporada 2022.

Este despertar ofensivo da motivos para mantener la esperanza y pensar que quizás este sí sea el regreso de aquel talentoso joven veinteañero, que e varias oportunidades revivió lo que en sus inicios hacían Mickey Mantle y Joe DiMaggio.

El pelotero venezolano, declaró que tuvo la oportunidad de hacer algo por su equipo y que actualmente solo intenta ser el mismo, tratando de hacer las cosas pequeñas, poner la bola en juego y ayudar a su equipo a ganar.

El plan de Gleyber Torres

“No quiero ser súper agresivo, solo quiero ayudar al equipo. Se que tengo a otros compañeros atrás eso me ayuda a relajarme, porque sé que si no me lanzan algo que pueda batear, el compañero que sigue puede hacer el trabajo, ese es el plan que tengo y mantenerlo simple”. Declaró el segunda base de los Yankees.

Agradecido con cada oportunidad

El camarero venezolano, catalogó como especial, su última participación con el equipo, sintiéndose agradecido con el equipo cada vez que le dan la oportunidad de jugar y poder tener actuaciones destacadas como la más reciente que tuvo.

Solo intento tomar cada oportunidad que me dan para hacer lo mejor que puedo hacer por el equipo”. Indicó Torres.

¿Un mejor bateador?

Tras verlo batear hacia la banda contraria un reportero le hizo esa pregunta, a lo que Gleyber Torres, afirmó con un “Si, definitivamente”, destacando que durante la temporada pasada bateó muchos rodados, expresando que ahora se está enfocando en batear hacia la banda contraria y que también crees más en su capacidad como pelotero.

"Solo me enfoco en poner la pelota en juego"



¡Gleyber está de vuelta!



En sus últimos 10 juegos batea .344, con 1 doble, 1 triple, 2 jonrones y 10 empujadas. Ayer fletó las 3 carreras que fabricaron los Yankees y soltó su tercer jonrón. pic.twitter.com/NOd41pOZUH — Marcos Grunfeld / Suscríbete a mi canal de YouTube (@TheBeatwriterMG) May 3, 2022

