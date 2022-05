El Venezolano Gleyber Torres de los Yankees iguala en solo 45 juegos los jonrones que pegó el año pasado

El venezolano de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres pegó su noveno jonrón de la temporada 2022 de Grandes Ligas -MLB, igualando la cantidad que conectó en toda la campaña pasada del 2021 en 127 juegos.

Leer También: ¿Cómo le está yendo al hermano de Ronald Acuña Jr. Luisangel en Ligas Menores?

Gleyber Torres jugó durante la temporada 2021 un total de 127 encuentros con los Yankees de Nueva York y conectó nueve cuadrangulares en todo el año, este 2022, en 45 juegos, ya tiene esa misma cantidad y seguramente superará lo que hizo el año pasado, siendo indicios de una buena temporada de Grandes Ligas para el venezolano.

Mediante el juego entre Yankees de Nueva York y Rays de Tampa este domingo, Torres abrió la pizarra en el segundo inning con su noveno jonrón de la presente campaña de MLB, su segundo ante este equipo en la serie en Tropicana Field, recordando que el viernes también se fue para la calle.

Jonrón #9

Gleyber Torres has 9 home runs this season. 5 of them have either tied the game or gave Yankees the lead

Además, como dato, cinco de los nueve cuadrangulares del venezolano este 2022 llos han empatado el juego o le han dado la ventaja a los Yankees en la presente zafra, lo que da un valor agregado a las conexiones de este pelotero.

Shane McClanahan fue quien sufrió el poder de Gleyber Torres en este jonrón, ya que dejó en su zona de poder un slider y este se la mandó a lo profundo del jardín izquierdo para poner el juego 1-0.

Datos del batazo

Velocidad de Salida: 100.1 mph

Ángulo de Partida: 36°

Distancia del Batazo: 394 pies

Números en 2022

“El De Caracas” en 45 juegos con los Yankees este año tiene 34 hits, cinco dobles, nueve jonrones, 23 remolcadas, 17 anotadas y su promedio ofensivo es de .235.

elfildeo.com