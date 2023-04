El Venezolano Gleyber Torres aumenta su récord en la MLB al dejar en el terreno a Anaheim

Gleyber Torres ha bajado el ritmo ofensivo últimamente, pero lo mejor es que cuando necesItan de él, él responde. Eso ocurrió este miércoles en el juego en el que los Yanquis de Nueva York dejaron en el terreno a los Ángeles de Los Ángeles.

El caraqueño se concentró en elevarla lo más profundo y así lo hizo. Batazo entre center y right que capturó Mike Trout, pero al ver que quien corría en la antesala era Isiah Kiner-Falefa el jardinero central de los celestiales ni se molestó en tratar de buscar el out por la goma.

Torres, quien a comienzos del mes de abril llegó a hilvanar una seguidilla de seis juegos con hits ha bajado su rendimiento. Esta es la octava ocasión en su carrera en que Torres acaba un juego con uno de sus batazos. Luego del compromiso su línea ofensiva quedó en .250/.394/.429. El venezolano tenía tres juegos seguidos embasándose por boleto.

Gleyber Torres dijo que se acabó el juego. pic.twitter.com/IXML0UgLDR — Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) April 20, 2023

Entre 2018 y 2023, Torres ha podido conseguir, al menos, un batazo para dejar en el terreno al contrario. Esto es un récord en las Mayores durante el mencionado lapso.

La acción ofensiva del capitalino quedó eclipasada por la gran atrapada de Aaron Judge, quien le robó, literalmente, un jonrón a Shohei Ohtani.

«Fue una gran atrapada», alcanzó a decir el venezolano. «Se vió fácil, pero en verdad es difícil. Hay que saltar en el tiempo correcto, muchas cosas deben darse para una atrapada así. Y en el inning siguiente conectó jonrón. Eso es lo bonito del beisbol».

Sobre su actuación ofensiva Torres manifestó: «Tuve un par de turnos en que le di con fuerza a la pelota, pero no tuve la suerte de que cayeran de hit. Pero yo siempre me mantengo positivo de que el beisbol te dará otra oportunidad».

Según le contó a la prensa de Nueva York, Torres no trato de sacarla. «Sólo quise hacer un buen swing».

«Había un out en la pizarra así que no traté de buscar un jonrón sino de darle bien a la pelota y de ponerla en juego. Afortunadamente el beisbol me brindó otra oportunidad para ayudar a mi equipo con la victoria que es lo que importa realmente».

