El Venezolano David Davalillo Jr. fue el Pitcher del Año en Ligas Menores

El serpentinero brilló en las sucursales Clase A+ y Doble A de los Rangers.

David Davalillo sobresalió esta temporada en las Ligas Menores. Y es que el lanzador fue elegido como el Pitcher del Año en las filiales de los Rangers de Texas este jueves.

Leer También: MLB: El Venezolano Wilyer Abreu de Medias Rojas de Boston está cerca de volver al terreno de juego

El de Santa Teresa del Tuy es hijo de David Davalillo senior, quien ha sido coach y manager en la LVBP. Asimismo, pertenece a los Tiburones de La Guaira.

En 2025, Davalillo pasó por Clase A+ (fuerte) y Doble A de los vigilantes, dejando récord de 6-4 en 23 juegos (solo uno como relevista), recetó 126 ponches y dejó efectividad de 2.44.

Cabe destacar que Davalillo Jr., de 22 años, tiene altas probabilidades de hacer su debut en Grandes Ligas en 2026, esto por los números que dejó en 2025.

Asimismo, no hay información concreta si podrá lanzar con los litoralenses en la LVBP 2025-26. Asimismo, ha visto acción en las temporadas 2021-22 y 2023-24.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder