El Venezolano Carlos Hernández se ganó un puesto en la rotación de los Reales de Kansas City

El lanzador venezolano de los Reales de Kansas City, Carlos Hernández, se ganó un lugar en la rotación del equipo para la temporada 2022 de las Grandes Ligas – MLB.

Carlos Hernández, se llevó el premio esperado en esta primavera y formará parte de la rotación de los Reales de Kansas City para el inicio de la campaña 2022 de Las Mayores.

El venezolano, ocupará el cuarto puesto del equipo de Kansas City, según lo informó Anne Rogers de MLB, a pesar de no haber demostrado su mejor desempeño. El serpentinero se ganó a pulso este lugar, tras lo mostrado en la zafra 2021 del mejor béisbol del mundo.

Estadísticas de la temporada 2021

Hernández de 25 años, durante la temporada pasada vio acción en 24 ocasiones, 11 de ellas fueron aperturas dejando un récord de seis triunfos y dos derrotas en 85.2 innings de labor, solo permitió 69 imparables, ponchó a 74 bateadores, y dejó una efectividad de 3.68.

La rotación de los Reales

La rotación de los Reales la encabezará Zach Greinke, seguido por Brad Keller, Kris Bubic y Carlos Hernández. El quinto puesto aún no está definido según Rogers. La reportera informó que los principales candidatos a quedarse con el rol son Daniel Lynch y Brady Singer.

