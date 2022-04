El Venezolano Carlos Carrasco se fue sin decisión en una brillante apertura con los Mets de Nueva York

El venezolano Carlos Carrasco brilló en una nueva apertura con los Mets de Nueva York en la temporada 2022 de Grandes Ligas – MLB.

Carlos Carrasco, quien debutó en la temporada 2022 de Grandes Ligas el pasado domingo, se volvió a montar en la lomita de los Mets de Nueva York este sábado y brilló ante los D-Backs de Arizona, dejando una buena línea y sensaciones espectaculares en el repertorio de pitcheos con el que trabajó en el Citi Field.

Carrasco, se fue sin decisión, pero controló totalmente a los bateadores rivales, demostrando un cambio de velocidad letal, ya que de 11 swings, siete fueron fallidos y dio cuatro ponches con el pitcheo.

Así el fue

El derecho venezolano trabajó por espacio de 5.0 innings, permitiendo solo tres hits, sin carreras, dos boletos y un total de ocho ponches, su mayor cantidad con el uniforme de los Mets en la MLB.

Carlos Carrasco’s Final Line

5.0 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 8 K, 82 Pitches.

Another excellent outing from Cookie! The Mets starting pitching continues to be stellar. Carrasco’s ERA stands at 0.84 in 2022!

Esta segunda salida de Carlos Carrasco fue realmente positiva y realizó un total de 82 pitches, donde 53 estuvieron en la zona de strike, sin embargo, el criollo se fue sin decisión nuevamente.

En 2021

El venezolano de los Mets durante la última temporada de MLB dejó un récord de 1-5, con 6.04 de efectividad en 12 juegos, 18 boletos, 50 ponches y un WHIP de 1.43.

Números en 2022

En dos salidas, el nacido en Barquisimeto tiene 10.2 innings trabajados, una efectividad de 0.84, WHIP de 0.66 y 13 ponches con los Mets.

