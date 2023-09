El Venezolano Brusdar Graterol de los Dodgers rompe en llanto al reencontrarse con su madre después de 7 años

Brusdar Graterol se veía ansioso, contando los segundos. Su madre estaba a punto de llegar. Eran 7 años sin poder verla no abrazarla ni besarla.

Cuando la voy el abrazo fue grande, gigantesco, y las lágrimas corrieron por todo el aeropuerto de Los Ángeles

«Hijo, tú si estás grande y bello», fueron las palabras de la mamá de Brusdar Graterol. Después del saludo familiar, la abuela fue a ver a su nieto y en la noche ya estaba en el estadio viendo lanzar a su hijo, quien saco el inning en blanco y se lo dedicó.

Después de 7 años, Brusdar Graterol finalmente pudo abrazar a su mamá, y ella, finalmente pudo ver a su hijo en vivo lanzando en las Grandes Ligas. 🥹 ❤️



Ysmalia no había podido viajar a los Estados Unidos antes por problemas de visado. Pero ya eso se resolvió.

«Muchas cosas han pasado que han sido muy difíciles», le contó el venezolano a la prensa de Los Ángeles.

“Esos son tiempos muy difíciles. Pero poder compartir eso ahora y estar ahí con ella es especial”.

En ese octavo inning del martes, cuando lanzó por primera vez enfrente de su madre, solo necesitó 13 pitcheos. Hasta Dave Roberts se emocionó y le preguntó al pitcher donde estaba su mamá en la tribuna para saludarla.

“Hace siete años que no se ven y en siete años han pasado muchas cosas. No sé cómo lo lograron. Fue realmente especial, uno de los mejores [momentos] en los que he participado”.

DAVE ROBERTS, manager de los Dodgers

