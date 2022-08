El Venezolano Andrés Giménez de los Guardianes de Cleveland juega caribe con toque de bola y la almohadilla lo ayuda

El venezolano de los Guardianes de Cleveland, Andrés Giménez jugó caribe con toque de bola en las Grandes Ligas – MLB ante los D-Backs de Arizona.

Andrés Giménez sigue teniendo una gran temporada 2022 de Grandes Ligas – MLB, siendo un pelotero clave para los Guardianes de Cleveland y este lunes demostró con un toque de bola que puede jugar pelota pequeña para lograr sumar hits en su cuenta, incluso recibiendo ayuda de las almohadillas.

Mediante el juego de este lunes entre Guardianes de Cleveland y D-Backs de Arizona, Giménez sumó un nuevo hit en su cuenta personal con toque de bola brillante, siendo ayudado por la primera base ya que la pelota hizo contacto con la base y le impidió al inicialista rival tomarla para sacarlo out, sumado a que el venezolano tiene una gran velocidad en sus piernas, de sus cualidades en la MLB.

El venezolano de los Guardianes sorprendió a todo el infield rival y se apuntó el indiscutible dentro del cuadro, lo que demuestra que puede hacer cosas interesantes en su juego en las Grandes Ligas.

Giménez realmente realizó un toque perfecto, pero de no ser por el impacto en la almohadilla tal vez lo hubiesen retirado out, pero como dicen por ahí, el “hubiese” no existe.

Número en 2022

Con ese toque, el nacido en Barquisimeto registra 88 hits en 91 juegos, 12 jonrones, 49 remolcadas, 39 anotadas, nueve bases robadas, average de .299 y OPS de .852.

