El Vaticano publica un video inédito donde el papa Francisco da su último consejo

Un video inédito fue publicado este domingo por el Vaticano, donde el papa Francisco se dirige a los jóvenes, en lo que sería su último consejo antes de fallecer el pasado lunes.

«Para los chicos y chicas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona les hable, esperen a que termine para entenderla bien, y luego, si les apetece, digan algo. Pero lo importante es escuchar», se oye decir al sumo pontífice.

«Miren bien a la gente, la gente no escucha. Responden a mitad de una explicación y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho. Y no se olviden de los abuelos, los abuelos nos enseñan mucho. Rezo por ustedes, recen por mí», concluye.

El mensaje fue grabado el pasado 8 de enero en el teléfono del papa por un huésped de la Casa Santa Marta e iba dirigido a los jóvenes que participan en los Talleres de la Escucha, una iniciativa que «permite a muchos experimentar la belleza de escuchar y ser escuchados», afirma el comunicado de la Santa Sede.

Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, falleció el 21 de abril a los 88 años en su residencia privada del Vaticano a consecuencia de un ictus. En los últimos meses, el jefe de la Iglesia católica atravesó un cuadro respiratorio severo que lo mantuvo internado en el hospital.

Este sábado, se llevó a cabo su funeral, donde participaron delegaciones de al menos 130 países y organizaciones internacionales y posteriormente fue enterrado en la Basílica de Santa María, según sus deseos.

