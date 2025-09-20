El Ujano fue escenario de una jornada de encuentro con la actividad “El Pueblo recibe a su FANB en la comunidad”

El Liceo Bolivariano de El Ujano de la comunidad El Ujano, parroquia Santa Rosa, fue el escenario de una jornada de encuentro y unión cívico-militar con la actividad “El Pueblo recibe a su FANB en la comunidad”, que contó con la presencia del alcalde del municipio Iribarren e integrante del Psuv Lara Yanys Agüero, junto a vecinos, representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), militantes y equipo político estadal del Psuv.

El evento, cargado de simbolismo patriótico y afecto comunitario, destacó los valores de la paz, la integridad territorial y la soberanía de la nación, pilares fundamentales que la FANB y el pueblo reafirman en cada acción conjunta.

Durante la jornada, se resaltó el compromiso con la nación, entendida como el esfuerzo colectivo de instituciones y ciudadanía. Asimismo, se promovió la idea de la resistencia activa del pueblo y la ofensiva permanente de todo un país frente a cualquier circunstancia que pretenda vulnerar la independencia y la tranquilidad nacional.

En ese contexto, el líder local Yanys Agüero, manifestó la importancia de la fusión popular, militar y policial, «en el caso de nuestro estado Lara están los 354 circuitos comunales haciendo este ejercicio, mientras que en Iribarren están activos 134 en esta jornada donde los cuarteles van a la comunidad para encontrarse con los milicianos y milicianas, pero también con los cuerpos combatientes”, agregó que se lleva a cabo una agenda completa de preparación y formación, “la batalla es desde los territorios, desde la territorialización, para defender nuestras comunas y comunidades», puntualizó.

A la par, Yineth Soto, vocera de la comunidad, expresó que la actividad contribuye a la cercanía de las fuerzas militares con la población, «hemos visto esta actividad con mucho entusiasmo, ya que nos motiva a seguir defendiendo a toda costa nuestra patria; y a su vez dando a conocer al mundo entero que somos un país libre y soberano», puntualizó.

