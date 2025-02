El traspaso de Luka Doncic provocó la ira de los fanáticos de Dallas Mavericks: Hubo una manifestación en el American Airlines Center

La salida del esloveno a Los Angeles Lakers, en un «trueque» que llevará a Anthony Davis a los Mavericks, dejó en shock a la NBA.

Nico Harrison, el gerente general, es el principal apuntado.

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, en un «trueque» que llevará a Anthony Davis a los Mavericks, dejó en shock a la NBA y al deporte estadounidense. Y generó una enorme indignación entre los fanáticos de Dallas, que le hicieron sentir a la franquicia texana su enojo por la salida de su gran estrella, a través de las redes sociales, en las que el equipo sufrió un masivo éxodo de seguidores, y también afuera del American Airlines Center.

«El peor traspaso en la historia de la NBA». «Nico es corrupto». «Estoy enfermo». «Exigimos respuestas». «Despidan a Nico». Los carteles de los hinchas texanos que se acercaron este domingo al estadio ubicado en el barrio Victory Park, en el centro de Dallas, no dejaron dudas sobre lo que pensaban sobre el arreglo que se confirmó el sábado a la noche y que tomó por sorpresa a todos, incluso a los jugadores involucrados. Hasta hubo algunos fanáticos que se acercaron al lugar con un ataúd con el logo del equipo estampado arriba e improvisaron una especie de funeral.

A los pies de la estatua de Dirk Nowitzki, que se levanta frente al estadio, muchos dejaron también pancartas y mensajes, junto a velas y un ramo de flores. Desde insultos durísimos para Nico Harrison, el gerente general de los Mavs -«Nico y Dumont (Patrick, copropietario del equipo) traicionaron a Dallas. Que ardan en el infierno»- y reclamos por la falta de «lealtad» hacia sus fanáticos y muchos «Gracias, Luka». Hasta un cartelito que leía: «RIP Dallas», con la hora y la fecha en el que se conoció el acuerdo, colocado junto a un muñequito de Doncic. Y un letrero enorme con las letras MFFL (Mavericks Fan For Life -en español, Fanático de Mavericks de por Vida-) tachadas.

La indignación se reflejó también en las redes en las redes. La publicación de Instagram en la que Dallas le dio la bienvenida a Davis se llenó rápidamente de comentarios de personas incrédulas y enojadas. «¿Qué están haciendo?», preguntó un fanático. «Esto apesta absolutamente. Mavs acaba de arrancar los corazones de su base de fans. Odio esto», dijo otro. «Despiértenme de esta pesadilla», comentó alguien más. Y hubo hasta quien le reclamó al equipo que nunca haya posteado un mensaje de agradecimiento y despedida para Doncic.

«Cómo perder a una generación de fans en una noche…», escribió otro usuario, llevando la atención a la gran cantidad de seguidores que dejaron de seguir a la cuenta de Dallas tras conocerse el traspaso del base esloveno. Y es que en menos de 12 horas, los Mavs perdieron casi un millón de seguidores en Instagram: pasaron de 5,3 a 4,6 millones. Y hay comentarios de que se está organizando un boicot para dejar vacío el estadio cuando los Mavericks jueguen del local.

El propio Nowitzki, leyenda de la franquicia texana y de quien Doncic heredó el status de super estrella del equipo, reaccionó a la noticia con un emoji de una carita sorprendida. Y varios jugadores de los otros equipos de la liga también expresaron su sorpresa.

«¿¿¿Qué carajo???», twitteó Tyler Herro (Miami Heat). «GUAUUUUU, DE NINGUNA J* MANERA», dijo Joel Embiid (Philadelphia 76ers) mientras que Jalen Brunson (New York Knicks), que además fue compañero de Doncic en los Mavericks, se preguntó si hoy era el Día de los Inocentes, cuando se suelen dar estas informaciones que no tienen sustento. Por su parte, Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Josh Hart (New York Knicks) coincidieron en su escueta pero elocuente reacción: «Eh?».

El sacudón del terremoto que generó la noticia se extendió más allá de la NBA. Por ejemplo, Patrick Mahomes, el estelar ‘quarterback’ de los Kansas City Chiefs que se prepara para su tercer Super Bowl consecutivo en la NFL, comentó lo sucedido: «Espera, ¿qué?».

Mahomes es un gran fan de los Mavericks y no parecía muy contento con la salida de Doncic: «Estoy enfermo ahora mismo».

Claro que no hubo bronca ni indignación más grande que las de los fanáticos de Dallas, que se sintieron traicionados por Harrison y se lo hicieron sentir de muchas maneras al equipo.

Hender «Vivo» González

Con información de El Clarín