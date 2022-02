El tenista Serbio Novak Djokovic y la vacuna: «No soy excluyente, todo es posible»

El tenista serbio concedió una entrevista a la televisión pública serbia RTS para analizar todo lo sucedido en Australia, su mensaje con Medvedev tras la final y sus posibles torneos.

El tenista serbio Novak Djokovic concedió este jueves una entrevista a la cadena pública de televisión serbia RTS tras romper su silencio el pasado martes en la BBC sobre el drama que vivió en Australia, donde finalmente no pudo jugar en el Open de Australia tras ser deportado del país. Djokovic, que ya se encuentra en Dubai para competir allí la próxima semana y que aprovechó para acudir a un acto de su fundación en el pabellón de Serbia en la Expo Universal de Dubai, repasó cómo fue la experiencia que vivió en Australia.

Al serbio le preguntaron cómo vivió la final del Open de Australia desde casa y asumió que lo hizo con resignación. «No quería ver la final del Open de Australia, pero la vi con mi esposa y mi hijo. No vi todo el partido. No apoyé a Rafa o Medvedev porque quería jugar la final y no verla por televisión».

Djokovic también reveló que Medvedev le escribió tras perder la final con Nadal y la gran relación que mantiene con el ruso pese a frustrar su sueño del Grand Slam 21 en el pasado US Open El mensaje de Medvedev tras la final del Open de Australia. «Medvedev es un gran tipo con el que siempre he tenido una buena relación. Le ayudé mucho cuando era junior y entrenamos mucho entonces. Una vez volamos a la Copa Davis y le ofrecí venir conmigo, y aún así lo sigue apreciando aunque seamos grandes rivales. Me escribió 45 minutos después de la final en Australia ante Nadal, y eso me sorprendió. Le felicité por una gran batalla. Me vi a mí mismo en Medvedev porque yo también soy así».

Djokovic también quiso destacar el gran apoyo de los serbios en Australia durante el tiempo que pasó retenido en el país antes de su deportación. «Sentí las oraciones y mucho apoyo. Desafortunadamente la ventana de mi habitación no daba a la entrada principal del hotel donde estaba nuestra gente, pero les escuchaba y cada día eran más. Me dieron apoyo, amor y mucha fuerza. Sigo muy agradecido por el apoyo que vino de Serbia y de los serbios que viven en Australia, Una de las principales razones por las que quiero volver a Australia es para agradecerles personalmente que pidiesen mi libertad».

Sobre su polémico positivo en coronavirus el pasado mes de diciembre, Djokovic hizo hincapié sobre la entrevista que le hizo L’Équipe entonces. «La entrevista que concedí a L’Équipe fue un error. Respeto mucho al periodista de L’Équipe que me hizo la entrevista y por eso decidí acudir. Pospusimos esa entrevista por un tiempo. Supe que era positivo el día que vino a Belgrado, pensé que debía hacer y finalmente acudí a la entrevista. Tuve la mascarilla puesta todo el tiempo y respeté la distancia. ¡Pensé de forma egoísta! No tengo problema en decir que me equivoqué. Respeto a todos y sé que somos diferentes y que no hay hombre sin pecado. ¡No espero que todos me perdonen!»

Durante la entrevista a Djokovic le compararon con Muhammad Ali y los años que pasó sin boxear tras renunciar a hacer el servicio militar. «No me gustaría pasar por la misma situación que Muhammad Ali y estar cinco años sin competir. Es difícil imaginarme cinco años sin competir y después regresar. Pero todo es posible».

Djokovic, que presume de 20 títulos de Grand Slam y de haber ganado todos los Masters 1.000, sabe cuál es su gran deseo y el título que le falta para completar su extenso palmarés. «Una medalla olímpica, y más si es de oro, es mi gran deseo, no lo escondo. Desafortunadamente no pude lograrla para Serbia en los últimos Juegos Olímpicos. Trabajaré para estar lo más preparado posible y dar lo mejor de mí en los Juegos de París. Quiero competir en los Juegos Olímpicos de París y representar a Serbia».

El tenista serbio tampoco rehuyó hablar sobre los torneos que le tienen restringida la entrada por no estar vacunado, aunque dice que no descarta nada. «Me gustaría jugar muchos torneos, pero de momento estoy en una situación que no depende de mí. Solo depende de las reglas de los países que celebran los torneos. En este momento sé que puedo jugar en Dubai y ese es mi próximo desafío. Entrenado duro y, por supuesto, tengo ganas de competir en los Grand Slam y en los grandes torneos ATP. Las reglas cambian constantemente, soy de mente abierta y no excluyo nada. Intento entender la situación de la pandemia y la lucha contra el virus como cualquier ciudadano y también como deportista profesional. Compruebo tres veces todo lo que entra en mi cuerpo y cómo me afecta. En el tenis, cada cambio puede producir resultados positivos o negativos y por eso soy cuidadoso y me doy un tiempo antes de tomar una decisión. Seguiré compitiendo en los países que me dejen. Estoy listo y con ganas de seguir mi carrera con el apoyo de los que me rodean»

Entre esos supuestos Djokovic deja la puerta abierta a la vacunación, aunque admite que ahora ha decidido no vacunarse por el momento. «Mantengo mi mente abierta y no soy excluyente. Todo en la vida es posible. Veremos cómo evoluciona la situación. Ahora he decidido no vacunarme y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Es una decisión que he tomado de forma consciente y llegué a la conclusión de que era lo mejor para mí».

Djokovic tambiénb confesó su deseo de regresar a Australia pese a la pesadilla que ha vivido allí este año: «Sólo recordaré a Melbourne por las cosas bonitas. Allí he vivido grandes momentos. No tengo nada en contra de la gente de Australia. La situación fue inesperada y es difícil que olvide lo que pasó, pero sí quiero volver a Australia en el futuro».

El serbio también reveló qué fue lo que le llevó a hacerse la prueba PCR en la que dio positivo y cómo pasó este periodo contagiado: «Me enteré que un jugador del Barcelona de baloncesto dio positivo (acudió a ver el Estrella Roja-Barça de Euroliga en Belgrado y se fotografió con los jugadores) y al día siguiente me hice la PCR. El resultado positivo lo conocí después de haber estado esa mañana con los niños, pese a que en el test de antígenos que me hice antes de ir con ellos fue negativo y por eso fui a verles. Estuve asintomático todo el tiempo».

Diario AS