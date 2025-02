El tenista Italiano Jannik Sinner recibe una suspensión de tres meses por su positivo por Clostebol

El número uno del mundo aceptó la medida de la Agencia Mundial Antidopaje por su positivo por Clostebol.

El tenista número uno del mundo Jannik Sinner aceptó una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje y dijo el sábado que el acuerdo pone fin a un caso que «pendía sobre mí» desde sus dos pruebas de dopaje positivas hace casi un año.

Leer También: MLB: El Venezolano Emil Jiménez será umpire de Las Grandes Ligas a tiempo completo

La AMA, que buscaba prohibir al tres veces campeón de Grand Slam ejercer este deporte durante al menos un año, había impugnado una decisión del año pasado de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis de no suspender a Sinner por lo que la ITIA juzgó como una contaminación accidental con un esteroide anabólico prohibido en marzo pasado.

La explicación de Sinner —que las trazas de Clostebol en su muestra de dopaje se debían a un masaje que le había dado un entrenador que había usado la sustancia después de cortarse el dedo— había sido aceptada.

El momento elegido significa que el italiano de 23 años no se perderá ningún torneo del Grand Slam. El Abierto de Francia, el próximo torneo importante de la temporada, comienza el 25 de mayo.

“Este caso ha estado sobre mis hombros durante casi un año y el proceso aún tiene mucho tiempo por delante y tal vez no se tome una decisión hasta finales de año”, dijo Sinner, quien ganó el Abierto de Australia en enero, en un comunicado.

“Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder