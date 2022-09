El Suizo Roger Federer: “Nunca olvidaré lo que hizo Nadal por mí en la Laver Cup”

El tenista suizo concedió una entrevista al New York Times en la que repasó los emotivos momentos que dejó su despedida en la Laver Cup.

Roger Federer sigue asimilando su retirada del tenis tras la gran despedida que tuvo después de su último partido de dobles junto a Rafa Nadal en la Laver Cup. En una entrevista concedida al diario The New Yok Tomes Federer quiso hablar de todo lo vivido en Londres y también del legado que deja en el tenis.

Una pregunta inevitable para Federer era cómo se fue fraguando ese partido de dobles junto a Nadal pese a los problemas en la rodilla del suizo y la situación personal de Nadal. Una conversación que consolidó aún más si cabe la gran relación entre ambos. “Llamé a Nadal después del US Open y esperé a que terminase su participación en el torneo para comentarle mi retirada y quería decírselo antes de que empezase a hacer planes sin la Laver Cup. Le dije por teléfono que posiblemente estuviera al 50% o en un 60-40 de jugar en dobles y le dije: ‘Mira, te mantendré informado. Tú me dices cómo te van las cosas por casa’ y volvemos a hablar’. Pero rápidamente todo quedó claro por teléfono y Rafa me dijo: ‘Haré todo lo posible para estar allí contigo’. Y eso fue algo increíble para mí. Eso mostró de nuevo cuánto significamos el uno para el otro y el respeto que nos tenemos. Creo que ha sido una historia preciosa e increíble para nosotros, para el deporte y para el tenis, en la que hemos mostrado que podemos coexistir en una dura rivalidad, llegar a la cima y mostrar que es solo tenis. Es duro y brutal a veces, pero es justo. Y puedes estar al otro lado y ver una fantástica y amistosa rivalidad. Todo terminó mejor de lo que jamás habría imaginado. Fue un esfuerzo increíble de Rafa y nunca olvidaré lo que hizo por mí en Londres”.

Federer también confesó que le fue imposible controlar las emociones con lo vivido en la Laver Cup y aseguró que tanto él como Djokovic, Nadal y Murray han estado de tiempo de prestado en la élite del tenis. “Siempre me ha costado mucho controlar mis emociones, cuando gano y cuando pierdo. Al principio solía enfadarme y estaba triste y lloraba. Luego lloraba de alegría por mis victorias. Creo que el viernes fue algo distinto, siendo sinceros, porque creo que todos estos chicos (Murray, Djokovic y Nadal) vieron flashes de su carrera delante de sus ojos, sabiendo que todos nosotros hemos estado en tiempo de prestado en el tenis. Cuando te haces más mayor y llegas a los 30 empiezas a saber lo que realmente aprecias en la vida y en el deporte”.

Una de las imágenes más comentadas de la despedida de Federer fue ese momento en el que el que el suizo se cogió de la mano con Nadal. Un gesto que no esperaba que fuese captado y que intentó explicar. “Vi la foto con Nadal. Fue un instante muy breve. Creo que, en ese momento, estaba llorando mucho y no sé, todo lo que pasaba por mi mente era lo feliz que estaba viviendo este momento con todos ellos. Creo que fue algo precioso mientras estábamos sentados, sonaba la música y el foco estaba más centrado en Ellie Goulding. En ese momento casi olvidas que te están sacando fotos, porque sabes que no podía hablar y estaba la música. Creo que le toqué a Rafa y que, de esta forma, le dije gracias en secreto. No sé como fue, pero para mí, eso quizás muestra como se sintió junto con otras imágenes diferentes. Fue una locura, con fotos desde todos los ángulos, espero conseguirlas porque significan mucho para mí”.

Federer también habló sobre la huella que deja en el tenis, aunque pide que nadie le imite, sino que cada jugador sea él mismo y haga más grande al tenis con su juego. “No veo a nadie jugando como yo, tendría que ser un tenista con un revés a una mano. Nadie necesita jugar como yo, de todas formas. La gente pensaba que jugaría como Pete Sampras y no lo hice. Creo que todos necesitan tener su propia versión y no imitar, aunque copiar sea un gran gesto de admiración. Pero desearía que todos se encuentren a sí mismos y el tenis será fantástico. Estoy seguro de que seré el fan numero uno del tenis y que lo seguiré, a veces en las gradas, a veces en la televisión, pero espero reveses de una mano, un tenis ofensivo y con estilo. Ahora es momento de sentarme y ver el tenis desde un ángulo diferente”.

