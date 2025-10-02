El Suizo Roger Federer entre nominados al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Svetlana Kuznetsova y Juan Martín Del Potro también destacan entre los elegibles.

«La Perfección Suiza» Roger Federer, encabeza las nominaciones a la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional, que fueron anunciados este miércoles a través del organismo que reconoce a las leyendas del «deporte blanco»; incluyendo desde jugadores y hasta personalidades.

El oriundo de Basilea; que dominó el mundo del tenis en el inicio de la década de los 2000s y se mantuvo en un alto nivel competitivo durante toda su carrera, se convirtió en 2018 al ganar el Abierto de Australia, en el primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam, incluyendo seis en Australia, un Roland Garros, ocho veces Wimbledon y cinco Abiertos de Estados Unidos.

Terminó su carrera ganando 103 trofeos y 1.251 partidos de singles, que solo son superados por los 1.274 de Jimmy Connors en la Era Abierta, que comenzó en 1968.

Cabe destacar que Federer arribó al puesto n1 del mundo en 2004 y se mantuvo ahí durante cuatro años consecutivos (hasta 2007), regresando a la cima una vez más en 2009. Tuvo un récord de 237 semanas consecutivas en lo más alto del Ranking y ayudó a Suiza a ganar la Copa Davis en 2008. Igualmente, ganó el Oro Olímpico en dobles ese año junto a su compatriota Stan Wawrinka.

Otros hitos de «Su Majestad» incluyen 10 apariciones consecutivas en finales de 2005 a 2007 de las que obtuvo ocho títulos, 18 de 19 finales de Grand Slam hasta 2010. Tuvo 36 presencias seguidas en cuartos de final y 23 semifinalees también al hilo.

Del Potro y Kuznetsova también están nominados

A la par de Roger Federer, también figuran como nóminados el argentino campeón del US Open en 2009, Juan Martín Del Potro y la rusa bicampeona de Grand Slam, Svetlana Kuznetsova.

Del Potro es el segundo tenista argentino con más victorias (439), delante de nombres como David Nalbandián (383) y José Luis Clerc (378), y solo detrás de las 951 de Guillermo Vilas. Asimismo, no hay que pasar por alto que Del Potro es el único latino desde 2005 que ha ganado un torneo de Grand Slam (de un total de 100 campeones).

Por su parte, Kuznetsova ganó sus dos grandes en Estados Unidos en 2004 y en Francia en 2009, también hizo lo propio en dobles mixtos en Australia en 2005 y 2012. Llegó al número 2 del Ranking de la WTA en singles y al 3 en dobles, y participó en tres campeonatos con Rusia en la competición conocida ahora como la Copa Billie Jean King. Kuznetsova ganó 18 torneos del circuito en individuales y 16 en dobles.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama se conocerán en noviembre.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder