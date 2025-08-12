El Sueco Armand Duplantis sigue rompiendo sus propios récords en salto con pértiga

El sueco, campeón olímpico 2024, saltó con su pértiga por encima de los 6.29 metros, rompiendo su récord por vez número 13.

Armand Duplantis parece tener el cielo como límite. El sueco no deja de romper récord tras récord, personal y mundial, y ya consiguió implantar una nueva marca para el salto con garrocha al saltar sobre los 6.29 metros.

El pertiguista consiguió superar su registro número 13 en su carrera, tercero en el año, el martes en el István Gyulai Memorial de Budapest. Ahora, al saltar sobre los 6.29, está muy cerca de hacerlo sobre los 6.30 metros, una altura y un récord que -seguramente- no tardará en superar antes de los próximos Juegos Olímpicos.

El atleta de 25 años había implantado una marca al saltar sobre los 6.28 metros, el 15 de junio en Estocolmo, y duró menos de dos meses como récord del mundo. Incluso, pudo haber durado menos, ya que en julio había coqueteado con el 6.29 en Mónaco. Ya quedaron atrás, por cinco años y 12 centímetros, los 6.17 metros que saltó en febrero en Torún, Polonia, donde batió la plusmarca por primera vez.

En el evento del martes, Armand Duplantis ya tenía asegurada la victoria al saltar los 6.11 metros a la segunda. Primeramente, no pudo, pero se recompuso, agarró su pértiga, pidió apoyo al público y tuvo una aceleración de aquel que quería superar el techo del National Athletics Centre de Budapest. Hubo un momento de silencio, pues «Mondo» contactó el listón, que se tambaleó varias veces tras la mirada del sueco y todos los presentes. El atleta cayó a la colchoneta sin quitar la mirada del objeto que finalmente, quedó en su sitio, permitiendo celebrar un nuevo récord.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder