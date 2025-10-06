    El Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela se presentará en el Vaticano para canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

    La orquesta tendrá una serie de actividades en homenaje a los beatos venezolanos. Este 17 de octubre estará en la Pontificia Università Lateranense, en Roma, Italia, con la Coral Nacional Simón Bolívar.

    Los músicos de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela se presentará en el Vaticano el 19 de octubre para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

    Leer También: José Gregorio Hernández: El Médico de los Pobres y Santo de Venezuela

    Algunas de las actividades programadas por la orquesta son: 

    17 de octubre: Se presentará en la Pontificia Università Lateranense, en Roma, Italia, con la Coral Nacional Simón Bolívar.

    18 de octubre: Habrá una «Vigilia Reflexión» en la Basílica Sacro Cuore Di Gesú, en París, Francia, a cargo de Coral Nacional Simón Bolívar & Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela.

    19 de octubre: Gran presentación en la Plaza de San Pedro del Vaticano para la celebración de la canonización por la Coral Nacional Simón Bolívar & Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela.

    20 de octubre: Misa de acción de gracias en la Basílica de San Pedro por la Coral Nacional Simón Bolívar & Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela.


    25 de octubre:     Fiesta de la santidad en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Caracas.

    26 de octubre: Participación de orquestas en misas en todo el país

    Hender «Vivo» González

    Con información de Globovisión

    Lo más reciente

    Edit Template