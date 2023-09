El Serbio Novak Djokovic es el más grande: 36 finales de ‘Grand Slam’, 10 en el US Open

El serbio alecciona al joven Shelton y hace póquer: finalista del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

No pasa el tiempo para Novak Djokovic, un tenista de 36 años al que sólo le vale victoria. De otra forma, no se entiende que esta temporada haya estado presente en las finales del Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. En su regreso a Nueva York, dos años después de perder la final de 2021 con Daiil Medvedev, el serbio vuelve a llamar a las puertas del título. Su última víctima ha sido este viernes Ben Shelton, con un tanteo de 6-3, 6-2 y 7-6(4), en 2 horas y 41 minutos.

Ya son 10 las finales en el último grande, empatando el tope histórico de Bill Tilden, con tres títulos en las ediciones de 2011, 2015 y 2018. En el debate sobre quién es el mejor de la historia ‘Nole’ gana por goleada. Hasta 36 finales de ‘Grand Slam’ relucen en su palmarés, otro récord que será casi imposible de batir.

Más finales de ‘Grand Slam’

Novak Djokovic 36

Roger Federer 31

Rafael Nadal 30

Ivan Lendl 19

Pete Sampras 18

Djokovic es una máquina prácticamente perfecta. De sus últimas 23 semifinales en los cuatro grandes escenarios de la raqueta, ha decantado 22 a su favor. El bagaje global es de 36-11. Su único lunar en esa secuencia vino contra Dominic Thiem, en Roland Garros 2019. Un partido marcado por el vendaval que condicionó tanto el juego como el resultado.

Shelton es muy bueno y más que lo va a hacer, pero pagó la novatada ante un ser superior. Con la fuerza bruta no se gana a una leyenda. En una pista Arthur Ashe cerrada por la amenaza de lluvia, algo que agradecieron los jugadores para librarse del calor, Djokovic dominó a sus anchas de principio a fin.

Su rival se hizo solo el ‘break’ en el séptimo juego con un serial de errores no forzados. Si le regalas al campeón de 23 grandes las opciones de ganarle se reducen a cero.

Si le dan a elegir la nacionalidad de un contrincante a Djokovic siempre diría un estadounidense. Y es que cuenta por victorias sus últimos 31 partidos.

Novak tuvo un momento de tensión en el noveno juego de la manga inicial. Después de desaprovechar cuatro pelotas de set, salvó una opción de rotura del joven Ben. Su inocente aproximación a la volea terminó con un tiro a la red.

Shelton necesitaba servicios a 230 kilómetros por hora para sacar adelante sus juegos. La rendición del yanqui llegó antes de lo que a la gente le hubiera gustado. Una doble falta le dio el segundo ‘break’ a su verdugo en el quinto asalto de la continuación. Djokovic quería acabar por la vía rápida y fue a por otra rotura.

Muy lejos de Alcaraz

A día de hoy, la única similitud entre el joven estadounidense y Alcaraz es la edad y el hecho de utilizar una camiseta sin mangas en los partidos. Shelton sólo ofrece potencia y músculo en el brazo.

En el estadio más ruidoso del planeta tenis se hacía el silencio cuando ‘Nole’ sumó otra rotura en el inicio del tercer set. Djokovic lo veía todo tan hecho que se relajó en exceso. Eso provocó que se pasara de un 4-2 para él a un 4-5 y pelota de set para Shelton.

El balcánico tampoco cerró el partido con 6-5 y saque y el desenlace se marchó al ‘tie break’. El sueño de una final con representante americano había acabado. El suelo de la organización de tener el domingo un duelo al sol entre Djokovic y Carlitos sigue intacto.

