El senador por California Adam Schiff desafía a Trump: Forzará votación este miércoles en el Senado para bloquear acción militar en el Caribe

El senador de los Estados Unidos por California indicó que los ataque contra embarcaciones en estas aguas no han sido autorizados por el Congreso, por lo que, «son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra».

El senador de los Estados Unidos por California, Adam Schiff, anunció que este miércoles, junto con el senador Tim Kaine, forzarán al Senado a realizar una votación para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas por parte del presidente Donald Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el Mar Caribe.

«El Congreso no ha autorizado estos ataques. Son ilegales y podrían arrastrar a Estados Unidos a otra guerra», escribió Schiff en sus cuenta de X.

Asimismo, el senador advirtió sobre las consecuencias que podrían tener el uso de la fuerza sin medidas. «Si un presidente puede unilateralmente poner a personas o grupos en una lista y matarlos, no hay un límite significativo a su uso de la fuerza», resaltó.

Las declaraciones de Schiff tienen lugar tras los recientes ataques del mandatario estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe bajo la narrativa de luchar contra el narcotráfico.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión