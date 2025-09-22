El seleccionador de Venezuela Ihosvanny Chambers: Triunfo de La Vinotinto del Voleibol U17 fue fruto del sacrificio (+Video)

El entrenador de las flamantes campeonas sudamericanas dio crédito a los meses de preparación.

El entrenador de la selección femenina de Venezuela que se tituló por primera vez en el Sudamericano de Voleibol Sub-17, el cubano Ihosvanny Chambers, dio crédito a sus dirigidas por los meses de entrenamiento que se tradujeron en la histórica victoria ante Brasil por tres sets contra cero el domingo, que por si fuera poco, es la guinda del pastel a la clasificación al Mundial de la categoría.

Leer También: Histórico! La Vinotinto U17 de Voleibol es Campeona de Sudamérica

«Es el sacrificio de tantos meses entrenando para esto», dijo un visiblemente emocionado profesor Chambers a las cámaras de Latina Deportes. «Esto es verdaderamente histórico, una sorpresa que no nos esperabamos. Siempre le inculcamos a las niñas que había que salir a jugar independientemente de quién tuviesemos enfrente».

De igual forma, el estratega antillano no dudó en dedicarle el triunfo a toda Venezuela, a la afición que estuvo presente en Lima y a las autoridades del voleibol venezolano.

«Muy contento con este resultado y (por la) energía. Estas son unas niñas de una nueva generación guerrera… La federación creyó en este proyecto y ahora estamos dando los frutos del trabajo de tantos meses».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder