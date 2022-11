Diosdado Cabello: El sector opositor «está en crisis de nervios» por la participación de Maduro en la Cumbre de Egipto

La noche de este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que «el sector opositor extremista» venezolano está «en una crisis de nervios» por la participación del presidente Nicolás Maduro en la Cumbre sobre el cambio climático (COP27).

En ese sentido, el dirigente oficialista, durante su programa Con el Mazo Dando transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), agregó que dicha participación de Maduro en la conferencia del clima celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, ha tenido a «sectores opositores de dentro y fuera del país en una crisis de nervios».

Maduro «fue el vocero representante como jefe de Estado en esa conferencia, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ante el concurso de países del mundo, fue a llevar nuestra voz allá, que es la voz del comandante Hugo Chávez y todo el pueblo de Venezuela», dijo el número dos del chavismo.

Por otra parte, Cabello volvió a pronunciarse sobre las elecciones presidenciales, las cuales están previstas para 2024, insinuando que dichos comicios podrían ser adelantados, como ha hecho recientemente en sus declaraciones.

«Yo lo digo aquí, no es para causar zozobra, ni preocupación ni nada, pero no tarden mucho. No vaya a ser que el CNE adelante esas elecciones. Nosotros estamos listos», expresó el líder oficialista.

«Esta semana hacemos unas cosas en el PSUV que estamos haciendo para los equipos políticos, parroquiales, municipales y estadales y estamos listos», añadió.

