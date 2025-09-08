El maltrato infantil es un problema de salud pública que afecta profundamente a los niños y adolescentes. A menudo, las señales de esta problemática pasan desapercibidas para la sociedad, pero para los pediatras, la identificación y la actuación temprana son fundamentales.

La Dra. Jeniree Nieto, coordinadora de Pediatría en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, ofrece una perspectiva crucial sobre el papel del especialista en la detección y prevención de esta realidad.

El pediatra como primera línea de detección

Según la Dra. Nieto, el pediatra cumple un rol esencial y primordial porque es el primer profesional de la salud que tiene contacto directo y constante con el niño.

Durante una consulta, el pediatra debe estar atento a todo, desde el examen físico hasta la actitud y el comportamiento del paciente. La clave está en no limitarse a la revisión de rutina, sino observar minuciosamente cualquier indicio de que algo no está bien. El consultorio se convierte así en un espacio donde, a través de la observación, se puede desenmascarar una situación de maltrato.

El rol del pediatra en la prevención del maltrato infantil

Señales de alarma: Más allá de lo físico

La doctora Jeniree Nieto detalla que las señales de maltrato pueden ser tanto físicas como emocionales. Las señales físicas son a menudo las más evidentes, como moretones, escoriaciones, cicatrices o marcas de mordeduras humanas.

También son indicativos las fracturas que no concuerdan con la explicación de los cuidadores, como fracturas en brazos o piernas que no se corresponden con el mecanismo de una supuesta caída.

Sin embargo, el maltrato también se manifiesta en señales emocionales y de comportamiento. La Dra. Nieto menciona la «regresión», un fenómeno en el que un niño ya entrenado para ir al baño, de repente, comienza a orinarse en la cama o a tener incontinencia fecal. Otras alarmas incluyen un niño que se muestra retraído y temeroso, o, por el contrario, un niño rebelde y agresivo que desarrolla conductas de rechazo hacia sus propios padres durante la consulta.



Protocolos de actuación: Un proceso institucional

Cuando se sospecha de un caso de maltrato, el protocolo a seguir es vital. La Dra. Nieto explica que cada institución de salud tiene sus propios protocolos.

En el Hospital Pastor Oropeza, el departamento de Servicio Social es el encargado de canalizar los casos. Tras una interconsulta, ellos se comunican con los organismos pertinentes, como el Panaset, que a su vez se coordinan con el Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Este proceso incluye la realización de pruebas médicas, forenses y psicológicas para documentar y determinar la existencia del maltrato, lo que puede llevar a que la custodia y tutela del menor sea retirada a los cuidadores.

Desafíos y barreras en el camino

A pesar de la existencia de protocolos, los pediatras enfrentan grandes desafíos. La especialista señala que uno de los mayores problemas es la desinformación de los cuidadores, quienes a menudo no son conscientes de que sus acciones constituyen una forma de maltrato, ya sea físico, psicológico o emocional, y desconocen las consecuencias legales que esto conlleva.

Otro gran desafío es el retraso en la actuación. La Dra. Nieto comenta que, en ocasiones, los protocolos se demoran, especialmente en casos donde las lesiones no son tan evidentes o cuando el paciente llega fuera del horario laboral de especialistas forenses o psicólogos. Esto puede comprometer la evidencia, ya que las lesiones cambian con el tiempo, afectando la correcta documentación del caso.





La prevención a través de la educación

La Dra. Nieto subraya que el papel del pediatra en la prevención es tan importante como en la detección. El personal de salud, junto con maestros, abogados y toda la sociedad, debe abocarse a difundir información a través de campañas y talleres. Aconseja a los padres y cuidadores que se mantengan informados sobre el tema y que busquen orientación profesional si la necesitan.

Finalmente, la doctora hizo hincapié en la importancia de que los niños siempre estén al cuidado de sus padres o cuidadores principales. La situación migratoria actual ha llevado a muchos niños a quedarse con otros familiares o vecinos, creando ambientes disfuncionales donde, lamentablemente, el riesgo de maltrato aumenta.

El rol del pediatra en la prevención del maltrato infantil va mucho más allá de una simple consulta médica. Implica una observación atenta, la capacidad de identificar señales sutiles, el conocimiento de los protocolos de actuación y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con la educación y la prevención.

Jeniree Nieto destaca la necesidad de que toda la comunidad se involucre para crear un entorno seguro y de crianza respetuosa, ya que solo a través de la colaboración y la información se podrá proteger verdaderamente a los niños.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / Noticias Barquisimeto