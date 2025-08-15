El rodaje está previsto para 2026 en Tailandia: Noah Centineo asumirá el papel de Rambo en la precuela de «First Blood»

Fuentes cercanas a la producción señalaron que el rodaje está previsto para inicios de 2026 en Tailandia, aunque por el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la trama.

Noah Centineo parece estar listo para ponerse en la piel de uno de los personajes más icónicos del cine de acción. Según reportaron Deadline y Variety el lunes 11 de agosto, el actor de 29 años protagonizará John Rambo, una precuela de la película original de 1982 First Blood, inmortalizada por Sylvester Stallone.

La cinta será dirigida por Jalmari Helander, responsable de la aclamada Sisu, y contará con un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Fuentes cercanas a la producción señalaron que el rodaje está previsto para inicios de 2026 en Tailandia, aunque por el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la trama.

De acuerdo con Deadline, el proyecto servirá como historia de origen ambientada en la Guerra de Vietnam, explorando los años formativos del personaje de John Rambo antes de los eventos narrados en First Blood.

En la película original, Rambo es presentado como un veterano traumatizado que entra en conflicto con la policía de un pequeño pueblo, lo que desencadena una serie de enfrentamientos violentos.

Un legado cinematográfico de más de 40 años

Estrenada en 1982, First Blood dio origen a una saga que se expandió con cuatro secuelas bajo el título Rambo. Stallone dirigió la cuarta entrega en 2008 y volvió a encarnar al personaje por última vez en Rambo: Last Blood (2019), en la que el veterano combatiente viaja a México para rescatar a su sobrina secuestrada por un cartel.

La idea de una precuela no es nueva. Sylvester Stallone, que actualmente tiene 79 años, habló sobre ella en 2019 en una entrevista con Screen Rant. En esa ocasión, explicó que siempre había imaginado la vida de Rambo cuando tenía “16 o 17 años”.

“Espero que puedan hacer la precuela —él era la mejor persona que podías encontrar. Era el capitán del equipo, el chico más popular de la escuela, un superatleta. Era como Jim Thorpe, y fue la guerra lo que lo cambió. Si lo hubieras visto antes, era como el tipo perfecto”, dijo.

En mayo pasado, Deadline adelantó que Stallone estaba al tanto del desarrollo de la precuela, aunque no participará directamente en la producción. Sin embargo, las fuentes no descartaron que pueda aparecer en pantalla si surge un papel adecuado.

En 2023, durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor dejó entrever que no planea volver a interpretar a Rambo. “Él ya está prácticamente terminado, aunque quieran hacer otra. Pero, ¿contra qué voy a pelear? ¿Artritis?”, bromeó entonces.

El nuevo rostro de un clásico

Para Noah Centineo, este papel supone un nuevo paso en su carrera tras haberse dado a conocer en comedias románticas juveniles como To All the Boys I’ve Loved Before.

En 2023 interpretó a un soldado estadounidense en el drama bélico Warfare, ambientado en la Guerra de Irak, y este año protagonizó Our Hero, Balthazar, presentada en el Festival de Tribeca en junio.

El reto de encarnar a un joven Rambo no solo implica asumir un papel icónico para varias generaciones, sino también explorar un periodo de la vida del personaje que nunca ha sido mostrado en pantalla.

Con el rodaje programado para 2026 y su historia ambientada en uno de los conflictos más significativos del siglo XX, John Rambo promete ofrecer una mirada diferente al héroe de guerra que marcó la carrera de Sylvester Stallone.

