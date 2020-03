El «Rey Félix» con un pie dentro de la rotación de Atlanta

El venezolano ha lucido bien en sus 3 aperturas de pretemporada. Tiene contrato de ligas menores, pero si hace el puesto ganará 1 millón de dólares esta campaña.

El venezolano Félix Hernández luce como alguien al que todavía le queda combustible en el tanque y Sean Newcomb está tratando de aprovechar una nueve oportunidad para abrir juegos. Pero con el Día Inaugural a poco más de tres semanas, los Bravos todavía no saben quiénes van a ocupar los últimos dos puestos de su rotación.

Una de esas vacantes fue creada por Cole Hamels, quien no ha lanzado una pelota desde que empezó a batallar con una inflamación el hombro izquierdo a finales de enero. Los Bravos todavía no saben cuándo recibirá Hamels la luz verde para empezar a hacer tiros desde terreno plano. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que el zurdo de 36 años no debute antes de finales de abril.

El periodista Mark Bowman hizo un análisis para MLB.com en el que echa un vistazo a cómo la ausencia de Hamels y otros factores podrían incidir en la decisión de los Bravos con respecto a su rotación:

El favorito

Félix Hernández: Separado de sus días de perenne candidato al Cy Young de la Liga Americana, el derecho de 33 años tuvo que conformarse con un contrato de ligas menores que le aseguraría US$ 1 millón si es colocado en el roster de los Bravos. Ese es un costo que Atlanta pagará de muy buena gana si Hernández sigue demostrando que está saludable.

Luego de su apertura del martes 3-M contra los Rays, en la que permitió una carrera y cuatro hits, con dos boletos y dos ponches, en cuatro innings, Hernández ahora ha permitido dos rayitas en 8.2 episodios durante sus tres primeras aperturas. Estos resultados de arranque de la primavera contra alineaciones llenas de peloteros de ligas menores podría no lucir como nada importante. Pero el año pasado permitió seis carreras en sus primeros dos juegos (4.1 innings) y en los entrenamientos del 2018 sólo pudo hacer dos presentaciones por problemas de salud.

Si los Bravos deciden poner a Hernández en su rotación, no van a necesitar que sea el hombre que promedió 226 ponches por temporada entre 2009 y 2016. Sólo quieren estar seguros de que no será el pitcher que dejó 5.46 de efectividad en sólo 59 aperturas durante las últimas tres campañas.

Sean Newcomb: Debido a que los derechos Luke Jackson y Chris Martin fueron tan efectivos contra los bateadores zurdos el año pasado, el manager de los Bravos, Brian Snitker, ha dicho que podría optar por Will Smith como su único relevista zurdo.

Pero podría existir la posibilidad de sumar a otro zurdo, que además no se vería afectado por la nueva regla de un mínimo de tres bateadores. Newcomb pareció encontrar un lugar como relevista el año pasado. Pero tiene todo el sentido del mundo prepararlo como abridor durante el Spring Training y posiblemente dejarlo en la rotación, al menos hasta que Hamels regrese. Newcomb aumentó sus opciones al tirar tres entradas en blanco el lunes contra los Filis.

Kyle Wright: Retiró a 15 de los 17 bateadores que enfrentó en sus dos juegos de la Liga de la Toronja, con siete ponches en cinco innings en blanco. Muchos creen que este derecho de 24 años tiene más potencial que cualquier otro prospecto de pitcheo de los Bravos.

Wright ha sumado poco más de 300 innings desde que fue tomado en el quinto puesto del draft del 2017, pero si sigue impresionante durante lo que queda de entrenamientos, sería más fácil argumentar que los Bravos son mejor equipo con Wright en la rotación y Newcomb en el bullpen.

La sorpresa

Touki Toussaint: Todo lo que prometía Toussaint a estas alturas del año pasado se evaporó con los problemas que enfrentó como relevista en las Grandes Ligas y abridor en Triple-A. Pero el derecho de 23 años ha hecho ajustes mecánicos y mostró razones para ser optimista cuando tiró dos innings en blanco contra los Orioles la semana pasada.

Y mantuvo el ritmo el lunes retirando a los seis primeros Filis que enfrentó, antes de dar boletos consecutivos para empezar su tercer inning de acción.

Panorama