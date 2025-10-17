El renacer de El Peluo de Los Rastrojos: “Todavía falta sanar mucho”

A sus 42 años, Freddy Torrealba, conocido en el pasado como «El Peluo de Los Rastrojos» está escribiendo un nuevo capítulo en su vida. Un chef pastelero con 25 años de experiencia y una profunda pasión por la panadería, este hombre talentoso, también experto en mecánica de motos, busca dejar atrás el dolor y el estigma de la calle con la ayuda de la Fundación Jóvenes de la Patria.

Durante años, Freddy fue conocido entre sus allegados como «El Francés» por la excelencia de sus panes. Sin embargo, su vida dio un giro que lo llevó a perder su hogar, su moto y «el 90% de sus cosas materiales», cayendo en un ciclo de adicción y desamparo.

El dolor de la calle

Freddy no evade hablar de su pasado reciente, marcado por la crudeza de la vida en la calle y la violencia que sufrió. «Todavía falta sanar mucho» confiesa con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Uno hace mil cosas buenas y una mala y la gente solo recuerda lo malo».

Su testimonio se centra en la brutalidad de un incidente que se viralizó, pero que, según él, fue manipulado: «Pero cuando me agarraron, casi que me matan, pero no grabaron todo lo que me hicieron, solo muestran lo malo».

Visiblemente afectado, relata los detalles omitidos de su agresión: «Fue algo horrible lo que me hicieron, me golpearon, me patearon, me amarraron, me arrastraron como un cochino y me metieron una cajetica de chimó para que me rascara, eso no lo muestran», afirma.

La redención en la Fundación Jóvenes de la Patria

El punto de inflexión llegó al salir del Hospital Luis Gómez López, donde estuvo internado 30 días. «El primer día que vine a la Fundación Jóvenes de la Patria fue al salir de allí«, recuerda Freddy.

En la fundación, encontró un refugio y el apoyo integral que necesitaba. «Aquí me atendieron, me dieron comida, barbería, ropa y fui atendido psicológicamente. Aquí me siento en familia, me acogieron como una familia, están pendientes de mí. Apoyan a uno a salir de la crisis que uno está pasando», relata con gratitud. Es un trabajador de la institución quien se encarga de suministrarle sus medicamentos a la hora exacta, garantizando su recuperación.

Freddy describe el infierno mental de la adicción: «Uno en la calle pierde la noción del tiempo, pierde la conciencia, se llega un momento que uno no puede dormir ni de día ni de noche, ya llega uno a un momento en que tú te aíslas del mundo, la depresión te lleva a querer quedarte dormido para siempre, uno quiere desaparecer».

Un llamado a la prevención y la ayuda

Hoy, con la mente clara y el espíritu renovado, Freddy tiene un único objetivo: «Yo quiero empezar de nuevo, volver a construir una nueva vida, aprender de lo que pasé y viví para que las personas no pasen por lo que yo pasé».

Su experiencia de haber sido agredido en múltiples ocasiones lo impulsa a compartir su historia como una advertencia. «Quiero que mi testimonio sea para que las personas que puedan pasar por esa situación puedan prevenir esos maltratos que yo recibí en la calle», enfatiza.

Su mensaje final es un llamado urgente a quienes luchan en silencio: «Uno tiene que buscar ayuda médica, ellos ayudan demasiado a salir de allí». Freddy Torrealba, el talentoso «Francés» de la panadería, está determinado a demostrar que el estigma puede romperse y que el renacer es posible, una rebanada de pan a la vez.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto