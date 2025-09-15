El regreso a clases más nutritivo: una guía para las loncheras perfectas

El olor a uniformes nuevos y el zumbido de los cuadernos recién estrenados flotan en el aire de Barquisimeto. Este 15 de septiembre marca el inicio del año escolar 2025-2026 y, con él, el reto diario para muchas madres y padres venezolanos: ¿qué meter en la lonchera? La pregunta resuena en cada hogar larense, en un intento por combinar nutrición, economía y, por supuesto, el gusto de los más pequeños.

Para desentrañar este dilema, el equipo de Noticias Barquisimeto conversó con la licenciada en Nutrición y Dietética, Jessica Castellanos, quien nos ofreció una guía práctica para que las meriendas de esta temporada sean un éxito asegurado.

Mucho más que un simple refrigerio

Cada día, miles de niños llevan su lonchera a la escuela. Lo que encuentran dentro no solo influye en su energía y concentración durante las clases, sino que también moldea sus hábitos alimenticios a largo plazo.

Entonces, ¿qué debe llevar una lonchera ideal? La especialista es clara: debe ser un equilibrio perfecto. «Debe contener macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas, minerales y fibra)». Se trata de un balance que no solo nutre, sino que también ayuda a la concentración y el rendimiento académico.

Ahora, sobre la pregunta del millón: ¿cuál es el balance ideal de estos componentes? La licenciada Castellanos nos aclara que no existe una fórmula mágica que sirva para todos. «Se deben ajustar a las necesidades nutricionales de los niños, niñas y adolescentes. Las meriendas deben aportar entre un 10% y 15% del requerimiento calórico total».

Lo que sí y lo que no va en la lonchera

Con la economía en la mente de cada familia, es común recurrir a opciones prácticas, como los famosos «juguitos de cajita». Sin embargo, la nutricionista emite una advertencia importante: “No son saludables, contienen gran cantidad de aditivos, conservantes y edulcorantes”. Su recomendación es sencilla y contundente: «Lo ideal es la fruta». La fruta entera, o en su defecto una compota natural, es la mejor opción.

La licenciada Castellanos también nos revela que la lonchera no debe ser igual para todos, ya que las necesidades varían. «Sí, la lonchera varía de acuerdo a su estado nutricional y actividad física». No es lo mismo un niño que va a un turno de la mañana, que uno que asiste a clases en la tarde, o uno que practica deportes después de la escuela.

Para finalizar, la especialista nos compartió una lista de ideas que nos sacarán de apuros y que son perfectas para la cotidianidad larense. Anote estas opciones:

Cereales con frutas y/o compotas naturales: Una opción rápida y deliciosa.

Una opción rápida y deliciosa. Frutas y vegetales: La base de cualquier merienda saludable.

La base de cualquier merienda saludable. Yogurt: Excelente fuente de proteínas y calcio.

Excelente fuente de proteínas y calcio. Casabe más una proteína: Un clásico venezolano que funciona de maravilla.

Un clásico venezolano que funciona de maravilla. Gelatina con frutas: Un postre nutritivo y atractivo para los niños.

Si deseas contactar a la licenciada Castellanos puedes ubicarla de lunes a viernes, previa cita en el Centro Médico Gama, a través del número 0412-8948680

El regreso a clases no tiene por qué ser un dolor de cabeza a la hora de armar la lonchera. Con un poco de creatividad, y siguiendo estos consejos de la licenciada Jessica Castellanos, podemos asegurar que nuestros hijos estarán bien alimentados y listos para triunfar en esta nueva etapa escolar.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto