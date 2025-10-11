El rector y diputado Luis Eduardo Martínez a nuevos profesionales: “Vamos a empeñarnos juntos en preservar La Paz”

El diputado resaltó que la unidad de todos los sectores en la vida nacional » es fundamental para enfrentar los tiempos tan complejos que vivimos».

En el acto de graduación de decenas de magister, ingenieros, licenciados y técnicos superiores universitarios de la Universidad Tecnológica del Centro, el rector y diputado Luis Eduardo Martínez exhortó a los nuevos profesionales a ser coprotagonistas del proceso de forja de una Venezuela en Paz.

“Nada más importante que preservar la Paz y con ella la soberanía nacional” señaló Martínez para agregar que para tal es fundamental una gran unidad.

“La unidad de todos los sectores de la vida nacional es fundamental para enfrentar los tiempos tan complejos que vivimos” enfatizó el parlamentario precisando; “atrás debe quedar cualquier diferencia porque lo relevante es Venezuela que puede ser y debe ser de los mejores países del mundo”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión