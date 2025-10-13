El reconocido escritor Luis Britto García recibe el Premio Alí Primera y es declarado Patrimonio Nacional por su legado literario y cultural

En el acto se hizo la entrega de reconocimientos y se exaltó la trascendencia de Britto García como una figura esencial del pensamiento y la creación literaria venezolana.

El reconocido escritor, ensayista y pensador venezolano Luis Britto García fue homenajeado este jueves con el Premio Alí Primera y declarado oficialmente Patrimonio Nacional de la Nación, en una ceremonia realizada en Caracas con motivo de su cumpleaños número 85.

El acto tuvo lugar en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien encabezó la entrega de reconocimientos y exaltó la trascendencia de Britto García como una figura esencial del pensamiento y la creación literaria venezolana.

“Luis Britto García representa una voz lúcida y necesaria, una conciencia crítica que ha sabido encarnar la identidad nacional en la literatura, el teatro y las artes visuales”, expresó Villegas durante el homenaje.

Una vida dedicada al arte y la conciencia social



Durante su intervención, Britto García agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso con la creación artística y la defensa de los valores nacionales.

“El único sentido de la consagración es compartirla con el prójimo”, manifestó el autor, quien aprovechó la ocasión para denunciar las agresiones extranjeras contra Venezuela y destacar la importancia de la resistencia cultural frente a las campañas de desinformación y difamación.

“Vivimos peligrosamente, y esa es la forma más digna de vivir. Debemos agradecer el haber sobrevivido al peligro y poder seguir presentes para construir junto a nuestro pueblo”, reflexionó el escritor.

Homenaje a una trayectoria ejemplar



En el marco de la actividad, se inauguró también la exposición “Luis Britto García Utopista”, una muestra que reúne ilustraciones, manuscritos y fotografías que recorren las distintas etapas de su vida y su prolífica carrera intelectual.

Britto García, autor de obras emblemáticas como Rajatabla, Abrapalabra y El Imperio Contracultural, ha sido reconocido por su pensamiento crítico, su defensa de la soberanía nacional y su compromiso con las causas sociales y culturales de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión