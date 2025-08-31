El Real Madrid toma el liderato de LaLiga de España tras derrotar al Mallorca en un partido con arbitraje polémico

El cuadro dirigido por Xabi Alonso logró su tercera victoria consecutiva a pesar de ver cómo tres de sus goles eran anulados.

Reacciona al 0-1 del Mallorca y a los tres tantos anulados, dos por fuera de juego de Mbappé y uno por mano de Güler. Anotan Arda y Vini, mientras Trent y Carreras evitan el empate.

El Madrid tiene carácter. Después de dos victorias con autoridad, supo reponerse a las adversidades para irse al parón con pleno de puntos. Remontó el gol inicial del Mallorca en un minuto explosivo recurriendo a la pizarra de Xabi y al talento de Vini. Aguantó el cabreo por tres goles anulados, y cerró el partido con buenos cambios cuando el conjunto bermellón rozó el empate. Lo evitaron Trent y Carreras, tan decisivos en la victoria como los autores de los tantos.

Es más fácil crecer desde las victorias, y eso lo sabe bien un Xabi Alonso que volvió a lucir capacidad de reacción. Un valor esencial para optar a los títulos. Hizo cambios en el once, con Trent y Mastantuono en derecha y Vini en izquierda. Un dibujo programado para instalarse en campo contrario ante un Mallorca con tres centrales, sí, pero con tres volantes de toque y dos puntas fuertes. Salió mandón el Madrid, pero se vio por debajo muy pronto. Aún así, tiró de sus armas, algunas conocidas y otras nuevas, para dar la vuelta al partido y cerrarlo sin mucho aspaviento.

Para desgracia de Trent, que cuajó sus mejores minutos de blanco, el VAR anuló la ventaja blanca por un fuera de juego semiautomático y milimétrico. El pase del inglés era excelente, igual que el control y la finalización de Mbappé, pero el francés tenía una pestaña en situación ilegal. No fue el único servicio notable de Trent, bien en la anticipación, pero Arda no andaba fino. Total, que mucho dominio (a poca velocidad, eso sí) y poco remate para que el Mallorca atinara en su primer ataque. Salió con desahogo, forzó un córner, lo botó Pablo Torre y Muriqi se comportó como un ariete. A la jaula con lo que sea. En este caso, con la espalda.

El primer tanto en contra sentó mal al Madrid. Perdió fe. Y frescura. Le costó encontrar el hilo del partido. Con balón, claro. Sin él, el Mallorca sólo encontraba aire por la derecha, con Lato, Torre y las caídas de Muriqi. Desaprovechó su opción el equipo bermellón, y la pizarra rescató al Madrid. En un córner desde la derecha, Carreras dobló al segundo palo, devolvió Huijsen al corazón del área chica y Arda apareció desde atrás para completar el trabajo bien hecho.

Fue justo después de la pausa veraniega. Esas que Xabi Alonso convirtió en revulsivos durante el Mundial de Clubes. Ni un minuto después del empate robó Valverde a Morey tras apretar Carreras, salió al galope Vinicius y el brasileño anotó por bajo tras un par de amagos. Premio a la variedad y la insistencia de Junior, aunque tuviera, abierto y solo, a Valverde. Compensó, además, todo el peligro que faltó al otro lado, con Mastantuono buscando siempre por dentro. Y trabajó. Vaya si trabajó. De hecho, robó otra pelota que Mbappé picó suavecita a la red, pero la máquina volvió a pitar contra los blancos. Fuera de juego. Por esos dos goles anulados, o por el extraño balance de faltas en la pausa (seis pitadas al Madrid, una al Mallorca), la grada despidió el primer tiempo con el clásico «Corrupción en la Federación».

No hubo cambios tras el descanso. No había motivos. El Madrid había resuelto con aplomo su primera situación adversa en LaLiga, y el Mallorca seguía en la pelea. Decayó el ritmo del juego, aunque los blancos estaban más cómodos. Ensayó desde lejos Mastantuono, y el argentino regaló un recorte exquisito en el área ante Darder, Leo Román desvió de milagro y el rechace cayó a Arda, que anotó desde cerca. La pelota impactó en el brazo del turco, y desde el VAR invitaron a Sánchez Martínez a que fuera a anular la tercera diana blanca de la función. «Negreira, Negreira».

El escándalo sacó de foco al Madrid y el Mallorca tuvo el empate. Dos veces. En la primera sacó Trent el gol de la bota de Joseph, tras una gran acción de Darder. En la segunda, Carreras apareció de la nada para sacar la volea de Samu Costa, sustituto de Pablo Torre, en la línea. Cuenta lo mismo el tanto evitado como el marcado. Excelentes los laterales en esas acciones clave. Intervino Xabi porque al Madrid le faltaba ya energía. Tres cambios. Carvajal, Rodrygo y Ceballos, rehabilitado tras su salida frustrada. Sirvió para evitar sufrimiento en el tramo final, pese a la frescura de Virgili. Intentó el golito Mbappé, pecando incluso de avaricia. El premio esta vez era colectivo. Una victoria de oficio. Que cuenta como todas las demás.

Cambios

Samú Costa (63′, Pablo Torre), Brahim Díaz (65′, Franco Mastantuono), Dani Carvajal (71′, Trent Alexander-Arnold), Rodrygo (71′, Vinícius Júnior), Dani Ceballos (71′, Arda Güler), Johan Mojica (77′, Toni Lato), Antonio Sánchez (77′, Mateu Morey), Jan Virgili (86′, Manu Morlanes), Takuma Asano (86′, Mateo Joseph), Gonzalo García (94′, Kylian Mbappé)

Goles

0-1, 17′: Muriqi, 1-1, 36′: Arda Guler, 2-1, 37′: Vinicius Junior

Tarjetas

Arbitro: José María Sánchez Martínez

Arbitro VAR: Juan Luis Pulido Santana, Pablo González Fuertes

Dean Huijsen (67′,Amarilla), Eder Militao (88′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

