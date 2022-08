El Real Madrid golea al Celta en Vigo 4-1

Benzema y Aspas, ambos de penalti, abrieron el marcador. Después, marcaron Modric, Vinicius y Valverde.

Primeros minutos de Marco Asensio y Hazard falló un penalti.

El Real Madrid ganó al Celta sin muchos problemas. En el primer día de los blancos sin Casemiro, lo cierto es que nadie echó de menos al brasileño. Ancelotti apostó por Tchouaméni y el francés realizó un buen partido. El Celta, por su parte, existió durante la primera mitad, donde durante muchos minutos fue mejor que el Real Madrid, pero no supo reflejarlo en el marcador. Los gallegos sucumbieron a la pegada y a la contra de un Real Madrid que sumó su seguna victoria del campeonato liguero.

Tchouaméni estaba en el centro de todas la miradas tras la marcha de Casemiro, pero todas esas miradas cambiaron viendo el juego del Celta. El equipo gallego desplegó un fútbol rápido, directo, presionando a un Real Madrid que no encontraba ni a Benzema ni a Vinicius. Pero cosas del fútbol y, sobre todo, de este Real Madrid. En su primer disparo entre los tres palos marcó. Fue en el minuto 14 cuando Benzema transformó un penalti para poner el 0-1 en el marcador. Una pena máxima nacida de una mano de Tapia a remate de Alaba que el árbitro no señaló en un principio, pero el VAR entró en acción. Los responsables del VAR llamaron al colegiado que fue a ver la jugada al monitor y señaló los 11 metros.

El Celta no se vino abajo y fue a por el empate que rondaron en más de una ocasión. El equipo gallego encontró recompensa con el 1-1 que nació de otro penalti. Mano de Militao que salió a cubrir un remate de Paciencia con la mano por todo lo alto. El balón le dio en el brazo claramente y el colegiado no lo dudó: penalti. Aspas no falló, aunque Courtois estuvo a punto de pararlo, y puso el 1-1 en el minuto 23. Ese gol le dio alas al Celta que fue a por el Real Madrid. Ese esfuerzo lo pagó en la recta final del primer acto, lo que alivió al equipo blanco donde apareció Modric para marcar un golazo desde fuera del área para poner el 1-2 en el minuto 42.

Las mejores fotos del Celta – Real Madrid Lalo R. Villar / AP

Así se llegó al descanso y en la reanudación. el Celta salió a por el empate, pero se encontró un Real Madrid ordenado defensivamente y esperando la oportunidad para sentenciar. Al final, fue el equipo blanco el que se llevó el gato al agua con el 1-3 de Vinicius en el minuto 56 de partido. Gran pase de Modric al brasileño que se plantó solo ante el meta del Celta que dudó a la hora de salir y eso fue clave. Vinicius no falló y marcó sin problemas el 1-3 y levantó en armas a la afición local por su baile de celebración. Un gol protestado por el Celta que reclamó un penalti de Militao antes del contragolpe. El colegiado no señaló nada y el VAR no le corrigió.

Debuta Asensio

El equipo gallego buscó el gol que le permitiera entrar de nuevo en el partido. Las ilusiones celtiñas duraron poco porque en una contra iniciada por Tchoauméni, el Real Madrid marcó el 1-4. Fue obra de Fede Valverde que en el minuto 66 sentenció el partido con un disparo raso y colocado. El Celta, a pesar del resultado, siguió buscando el gol, pero lo cierto es que cada contra del Real Madrid era ocasión de peligro. En ese contexto, Ancelotti comenzó con los cambios con Rüdiger repitiendo en el lateral derecho, como en Almería. Aunque el cambio más destable fue la entrada de Marco Asensio que, con el futuro en el aire y sospechas de que la directiva no quería que jugara, tuvo sus primeros minutos en LaLiga. Hazard tuvo en sus pies poner el 1-5, en el minuto 86 pero el belga falló un penalti sobre Benzema que le cedió el lanzamiento.

Cambios

Carles Pérez (68′, Gonçalo Paciência), Antonio Rüdiger (68′, Daniel Carvajal), Lucas Vázquez (76′, David Alaba), Dani Ceballos (76′, Luka Modric), Gabri Veiga (78′, Óscar Rodríguez), Eden Hazard (82′, Vinícius Júnior), Marco Asensio (82′, Eduardo Camavinga), Luca de la Torre (86′, Renato Tapia)

Goles

0-1, 13′: Benzema, 1-1, 22′: Aspas, 1-2, 41′: Modric, 1-3, 55′: Vinicius Junior, 1-4, 65′: Federico Valverde

Tarjetas

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Arbitro VAR: José Luis González González, Mario Melero López

Renato Tapia (12′,Amarilla) Dani Carvajal (64′,Amarilla) Alaba (67′,Amarilla) Hugo Mallo (84′,Amarilla)

