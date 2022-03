El Real Madrid golea a la Real Sociedad 4-1 antes de recibir al PSG

Oyarzabal, de penalti, adelantó a la Real. Camavinga, Modric, Benzema, de penalti, y Marco Asensio marcaron los goles del equipo blanco.

El Real Madrid ganó a la Real Sociedad en el Bernabéu y pone mucha tierra de por medio con el Sevilla en la pelea por la Liga. Ahora mismo, son ocho los puntos que le saca el Real Madrid al equipo andaluz. La victoria de los de Ancelotti le afianza en el liderato y le dio una inyección de moral para el partido ante el PSG.

El Real Madrid salió con Rodrygo y Camavinga como novedades en un once que tenía claro que ante la Real Sociedad era el ensayo general para el duelo del martes ante el PSG. Un ensayo que era presión muy alta, juego por bandas e intentar cerrar al rival. Eso es lo que hizo el equipo blanco en los primeros minutos ante un Real Sociedad bien ordenada atrás y esperando salir a la contra con las genialidades de Silva y al rapidez de Isak. Con eso, la Real Sociedad se adelantó en el marcador en el minuto 10 con un gol de Oyarzabal que transformó un penalti de Carvajal sobre Silva.

0-1 y nervios en el Bernabéu porque el ensayo general del PSG no iba por donde todo el madridismo esperaba. A los de Ancelotti les tocaba remontar y a eso se pusieron, pero con más ganas que fútbol. Los blancos atacaban y atacaban, pero no remataban a puerta. Ni tan siquiera aprovechaban los regalos en la salida de balón de una Real Sociedad que cada vez estaba más cerca de su área que la del Real Madrid.

El panorama para los blancos cambió en el minuto 40 con el 1-1 de Camavinga. El francés decidió que los centros al área, las combinaciones para rematar dentro del área ya se habían acabado. Decidió soltar un zapatazo desde fuera del área que acabó en el 1-1. A partir de ahí, tres minutos de locura en el Bernabéu. Benzema marcó, pero le anularon el gol por fuera de juego muy justo del francés. Modric puso el 2-1 en el marcador con otro disparo desde fuera del área en el minuto 43. En tres minutos, el Real Madrid le había dado la vuelta al marcador y al partido.

Así, con ese 2-1 se llegó al descanso de un partido que el Real Madrid no iba a dejar escapar. Y eso se vio en la segunda parte que fue un monólogo del equipo blanco. La Real Sociedad quería, pero no podía superar a los de Ancelotti que con el marcador a favor, jugaron muy cómodos y aprovechando la desconexión del equipo donostiarra al que los cambios de Imanol no le sirvieron para cambiarle la cara, El Real Madrid jugaba muy cómodo y la sensación era que los goles blancos no iban a tardar en llegar. Marcó Benzema, pero se lo anularon por fuera de juego de Rodrygo en el inicio de la jugada, El VAR corrigió la decisión de Gil Manzano y también lo hizo al conceder un penalti sobre Vinicius que el colegiado señaló como falta. Benzema no falló y puso el 3-1 en el minuto 76. El festival blanco ya era una realidad y por si alguien dudaba, Marco Asensio marcó en el 4-1 en el 79’ casi en la primera pelota que tocó porque entró en el campo en el 77’. Ancelotti comenzó ya a pensar en el PSG quitando del campo a jugadores clave para el martes.

El partido no tuvo más historia y el Real Madrid ganó a la Real Sociedad para afianzarse en el liderato de LaLiga y coger moral para remontar ante el PSG.

Real Madrid R. Sociedad 4 1

1 T. Courtois 1 Remiro 2 D. Carvajal 84′ 5 I. Zubeldia (24 Mariano) 24 R. Le Normand 3 Éder Militão 26 J. Pacheco 46′ 4 D. Alaba (17 Rafinha) 23 F. Mendy 18 Gorosabel 14 Casemiro 4 A. Illarramendi 64′ 10 L. Modrić 82′ (3 Zubimendi) (19 D. Ceballos) 8 Mikel Merino 25 E. Camavinga 2 J. Zaldua 64′ 21 Rodrygo 77′ (6 A. Elustondo) (11 M. Asensio) 21 D. Silva 46′ 9 K. Benzema 84′ (37 N. Djouahra) (17 Lucas Vázquez) 10 M. Oyarzabal 20 Vinicius Jr. 82′ 19 A. Isak 81′ (12 Marcelo) (23 A. Sørloth)

Goles:(0-1) M. Oyarzabal (10′), (1-1) E. Camavinga (40′), (2-1) L. Modrić (43′), (3-1) K. Benzema (76′), (4-1) M. Asensio (79′)

Tarjetas:L J. Zaldua (58′), Mikel Merino (81′)L

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Espectadores: 50.000 en el Santiago Bernabéu

