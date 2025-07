El Real Madrid buscaría fichar al centrocampista Español Rodri, pero tiene contrato con el Manchester City hasta el 2027

El centrocampista español estaría en la carpeta del equipo blanco, pero tiene contrato con el Manchester City hasta 2027.

El Real Madrid, luego de unos años sin hacer grandes incorporaciones por el plantel competitivo que tenía, buscará romper con todo el mercado de fichajes este año y su mayor interés sería Rodri Hernández.

Según el Diario AS, el cuadro merengue busca -todavía- suplir el hueco que dejó la salida de Toni Kroos el año pasado y, luego de ver el mercado actual, entendieron que no hay jugador joven con la capacidad de ser titular desde el primer minuto con la camiseta blanca, por lo que buscarían a uno ya con mucho rodaje en algún club grande y es ahí donde entraría el centrocampista español del Manchester City.

Económicamente, como siempre que se habla del equipo inglés, los españoles están capacitados para afrontar la operación. Hace poco revelaron que gozan de buena salud financiera y, con las posibles ventas de David Alaba o Rodrygo, tasado en 100 millones de euros y con probable salida por 80, podrían romper el mercado llevándose al canterano del Atlético.

El nombre de Rodrigo no es el único en la lista, pero sí es el que está en primera posición según AS. Nicollo Barella, del Inter Milán, Alexis MacAllister, del Liverpool, y Enzo Fernández, del Chelsea, son otros jugadores que interesan al Real Madrid y que tienen las características que buscan. No obstante, todos, incluso Rodri, tienen contratos buenos, largos y son fundamentales para sus equipos.

El centrocampista español regresó a jugar en el Mundial de Clubes luego de una larga lesión el año pasado. Tiene 29 y contrato con los «ciudadanos» hasta 2027, que todavía no ha renovado y no tiene fecha para hacerlo. Este hecho haría que el merengue esté atento a su situación y su futuro.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder