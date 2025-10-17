«El pueblo está firmemente unido para defender el derecho de la patria», sentenció el presidente Nicolás Maduro

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó que es increíble creer que esta agencia (CIA) «no está operando desde hace 60 años en Venezuela, que no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí».

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que «el pueblo está firmemente unido para defender el derecho de la patria y la verdad de nuestra Venezuela», luego de la noticia de que Estados Unidos autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones en contra de la nación.A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó que es increíble creer que esta agencia «no está operando desde hace 60 años en Venezuela, que no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí».

Leer También: Zulia inicia temporada exportación de cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

En ese sentido, exaltó que ellos siempre han operado así, pero que jamás «ningún gobierno anterior desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a matar, a derrocar y acabar a los países, y pueden revisar la historia desde hace 60 años todos los golpes de Estado en América Latina».

Maduro expresó que estas acciones están comprobadas a través de los documentos desclasificados en donde se afirman que «fueron derrocados los presidentes asesinados por la CIA y, al pasar el tiempo, pedimos perdón porque derrocamos a estos presidentes y porque dijimos que eran comunistas, que eran terroristas, pero al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que era mentira y, ¿cómo se llama eso? Inmoralidad».

El mandatario nacional aseveró que los Estados Unidos con esta operación psicológica quieren atemorizar al pueblo y hacerle daño al país.

«Pero les digo la buena noticia de que nuestro pueblo no le entra ni coquito aquí; el pueblo está firmemente unido en defender el derecho de su patria, la verdad de Venezuela», indicó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión