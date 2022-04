¡El PSG se plantea la venta de Neymar!

Según detallan AS y Telefoot, el club parisino escuchará ofertas por el brasileño el próximo verano.

El principal escollo para la salida del exbarcelonista es el elevado salario que percibe tras su última renovación.

Neymar Jr. ya no es intocable en el PSG. El club parisino cree que el impacto del brasileño sobre el terreno de juego ya no se corresponde con su elevado salario, por lo que no pondrían trabas a una hipotética salida del ex del FC Barcelona.

Tal y como explica As y confirma Téléfoot, el Emir de Qatar, propietario del conjunto francés, ve con buenos ojos desprenderse de Neymar siempre que llegue una buena oferta por él.

En este sentido, el principal escollo para que el brasileño pueda salir de París es el elevado sueldo que percibe tras renovar el año pasado. El paulista firmó hasta 2025 el pasado mes de mayo y cobra alrededor de cuatro millones de euros al mes, una cifra que reduce sus potenciales destinos.

Ney no es feliz en París

El propio futbolista confesó hace pocos meses que ha intentado regresar al Barcelona en varias ocasiones. Aterrizó en 2017 cuando el PSG desembolsó la friolera de 222 millones de euros para ficharlo, pero en su estancia en París Ney no ha encontrado la felicidad ni el rendimiento que exhibía en el Camp Nou.

Neymar era el buque insignia de un equipo diseñado para ganar la Champions, pero ni con él sobre el campo se ha podido lograr dicho objetivo. El último K.O. en Europa contra el Real Madrid ha minado aún más las relaciones del brasileño con el PSG. Además, tampoco tiene el apoyo de la grada, que le ha dedicado unas cuantas pitadas aireando su descontento.

La continuidad de Mbappé

La salida de Neymar también va muy condicionada al futuro de Kylian Mbappé. Si el francés decide cambiar de aires el PSG podría reconsiderar su postura e intentaría mantener al brasileño. En cambio, de conseguir la renovación del galo Ney tendría más números de marcharse a otro equipo, pues sería Mbappé el líder indiscutible y el nuevo buque insignia del equipo.

Por todo ello, los caminos de Neymar y el PSG podrían separarse el próximo verano tras cinco años de tumultuosa relación.

