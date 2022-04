El PSG prepara 70 millones por su nuevo ‘killer’ el Uruguayo Darwin Nuñez

Según informa The Athletic, los parisinos se han metido en la puja por Darwin Núñez, que está siendo una de las grandes sensaciones del Benfica esta temporada.

Aunque todavía le falte asegurar la Ligue 1, el PSG ya está planificando la próxima temporada. Los parisinos quieren hacer una remodelación de la plantilla con el objetivo de pelear por la Champions League y uno de los nombres que ha sonado para reforzar al equipo es Darwin Núñez, delantero de 22 años del Benfica que es fruto de interés de los grandes clubes europeos.

El uruguayo, pichichi indiscutible de la Liga portuguesa con 24 goles tras hacerle un hat-trick el sábado al Belenenses SAD, se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados de cara al próximo mercado. Según informa The Athletic, además del PSG, Chelsea y Liverpool son dos de los equipos que más interés han mostrado en el atacante del Benfica. No obstante, el conjunto luso no rebaja sus pretensiones iniciales y pide 70 millones de € por su máximo goleador, una cifra que podría ser un obstáculo para el PSG, ya que va a ejecutar la opción de compra de 40 millones de € por Nuno Mendes y el nuevo Fair Play Financiero no le da mucho margen de maniobra.

Con el interés en Darwin Núñez, el PSG deja claro que ya está buscándole una salida a Mauro Icardi. El delantero argentino apenas ha contado para Pochettino esta temporada y la dirección deportiva le ha puesto en la lista de transferibles. Con el uruguayo, el conjunto parisino ficharía una apuesta segura por el gol y evitaría la extrema dependencia que ha tenido con Mbappé a lo largo de todo el curso.

Diario AS