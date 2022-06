El PSG inicia otra guerra con el Real Madrid por el fichaje de Aurelien Tchouaméni del Mónaco

La entidad parisina se entromete en el fichaje de Tchouaméni, centrocampista del Mónaco, cuya operación el Madrid tenía en una fase muy avanzada con el jugador.

Leer También: Liga de las Naciones: Bélgica cae con estrépito ante Holanda 1-4 en el regreso de Hazard

El Real Madrid tiene dificultades para avanzar en la cintratación de Aurelien Tchouaméni. Después de no conseguir el fichaje de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain encarece la negociación con una oferta superior a la del club blanco. En la puja por el joven mediocentro francés el que tiene más que perder es el Real Madrid si no se planta en una cantidad. Es una locura y una guerra perdida pretender competir con el club que es propiedad de Qatar. Cuando quiere algo, lo persigue y lo consigue.

Lo demostró pagando 222 millones de euros por Neymar y con la reciente renovación de Kylian Mbappé. El francés tiene el mejor contrato de la historia del fútbol (100 millones de euros brutos anuales de salario) más comisiones. Las cifras no son oficiales, pero están denunciadas por Javier Tebas ante la UEFA y los tribunales administrativos de Francia y de Suiza.

El PSG no solo no se echa atrás con la denuncia del presidente de la Liga, sino que va más fuerte en la puja por Tchouameni y, sin límite para soltar dinero, ya busca la fórmula para maquillar la operación. Lo hizo, en 2018, cuando encajó las cifras pagadas por Neymar y Mbappé en el mismo verano. Con el francés se camufló una cesión con opción de compra y la Liga francesa y la UEFA miraron para otro lado. No se investigó nada. Ni comisiones, ni salario, ni de dónde procedía tanto dinero para poder hacer dos mega operaciones. En la misma situación se encuentra el mercado cuatro años después. El Paris Saint-Germain se permite renovar a Mbappé con unas cantidades desorbitadas y sube cada oferta que hace el Real Madrid por Tchouameni.

La táctica del PSG puede estar fundamentada en devolverle con la misma moneda al Real Madrid por las dificultades que tuvo para retener a Mbappé. Los dirigentes del club parisino rompieron relaciones con los del Madrid. La comida de directivas anter de los partidos en la Champions League y las palabras de Nasser Al-Khelaifi confirmaron el distanciamiento. Les molestó e indignó los contactos, que venían de lejos, para fichar a Kylian Mbappé.

La operación se encarece

Aurelien Tchouameni es un joven mediocentro (22 años) que tiene dos años más de contrato con el Mónaco y por el que el Real Madrid no tenía intención de hacer un desembolso que superara los 60 millones de euros. La cantidad que pide el club monegasco se dispara por el interés del PSG. Los movimientos del club parisino están condicionados por la remodelación de una plantilla en la que habrá un nuevo director deportivo (Luis Campos) y las promesas que le ha hecho Nasser Al-Khelaifi a Mbappé. Si Tchouameni está en venta, el PSG también lo quiere. Lo marca como un objetivo por ser uno de los mejores talentos de Francia y está dispuesto a pagar 100 millones de euros por el traspaso, según informan en Francia.

Los intentos del PSG perjudican y ralentizan las negociaciones del Real Madrid. Tiene a favor la voluntad de Tchouameni de recalar en el equipo blanco. Hay, según diferentes informaciones, un acuerdo verbal. Pero esto no garantiza nada, como hemos podido comprobar con el fallido fichaje de Mbappé. El Mónaco es el que tiene que dar validez a la operación y las cifras del PSG, en salario, comisiones y traspasos, son inalcanzables.

Esto obliga al Real Madrid a buscar la estrategia adecuada, equilibrada e inteligente con la que conseguir el fichaje del joven mediocentro francés. Tiene que subir la oferta e incluir diferentes bonus para convencer al Mónaco. La operación se ha encarecido por el fuerte interés del Real Madrid, porque el Mónaco conoce que hay liquidez en las cuentas del club que preside Florentino y aprovecha cada intento del PSG. ¿Debería plantarse el Real Madrid en una cantidad antes de hacer una locura? Es un chico de 22 años y pagar 100 millones de euros parece exagerado. El Madrid los tiene, pero sería entrar en un juego peligroso en el que el PSG no tiene límites.

El fichaje de Esuardo Canavinga es el ejemplo de cómo el Real Madrid consiguió convencer al jugador de su proyecto y poner un tope económico ante el interés del Paris Sainte-Germain. La puja obligó a subir la oferta y el Madrid se plantó en 40 millones de euros (31 millones más otros 9 en variables). Camavinga se decidió por el Real Madrid. Esto parece que no lo olvidan en el club parisino.

Investigar las cuentas

El caso de Tchouameni vuelve a abrir el debate de la transparencia en las cuentas del Paris Saint-Germain. Javier Tebas sigue adelante con la denuncia contra un club que considera que destroza el ecosistema del fútbol europeo. Así lo dijo tras la renovación de Mbappé y está dispuesto a llegar hasta el final para que se investiguen sus cuentas y el modelo de financiación de un club que tiene unas pérdidas en los dos últimos años que alcanzan los 300 millones de euros.

«La denuncia no es postureo. Son datos económicos objetivos. Es que es imposible si no hay un engaño en patrocinios o en aportaciones de capital mayores a los que le permite la UEFA», es la postura del presidente de la Liga, que en un acto esta semana con Europa Press lanzó este mensaje directo al presidente del Paris Saint-Germain: «Oye Nasser, lo que estás haciendo es joder el fútbol».

elconfidencial.com