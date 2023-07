El PSG, decidido a dejar a Kylian Mbappé un año sin jugar

PSG amenaza a Mbappé con no dejarlo jugar y el crack galo no se ha pronunciado.

El conjunto parisino ya le ha comunicado al entorno del delantero que la única vía para que vuelva a jugar es aceptando la renovación.

El descartar a Kylian Mbappé para la gira asiática de Japón no ha sido nada más que el primer paso de un PSG que no va a ceder ni un paso en su litigio con el delantero. De acuerdo con la información de Le Parisien, el conjunto parisino ya le ha comunicado al entorno del jugador que no titubeará para dejarle la próxima temporada en la grada si no acepta una renovación o si, por el contrario, no acepta ser traspasado en el caso de que no renueve.

La única posibilidad, así lo entiende el PSG, de que Kylian Mbappé vuelva a jugar en París es aceptando una renovación, ya sea activando la cláusula unilateral para seguir ligado un año más a la entidad francesa o firmando un nuevo contrato, que es otra vía que ya exploró el club hace varias semanas. En caso de no obtener una respuesta positiva, el jugador podría pasarse toda la próxima temporada en la grada, viéndose privado de disputar la Champions League.

La medida, más contundente todavía que enviarle al grupo de descartados, supone el último órdago que le ha lanzado Qatar a Kylian Mbappé. Tanto Doha como Nasser Al Khelaïfi han endurecido el discurso los últimos días, enfatizando que “nadie está por encima del club”. Si Mbappé no renueva, seguirá siendo un descarte, se ejercitará en solitario y no entrará en ninguna convocatoria de Luis Enrique.

La próxima temporada estaba marcada en rojo para Kylian Mbappé. Además de la Champions League, en la que por supuesto no sería inscrito si finalmente no renueva, el capitán de la selección francesa tiene entre ceja y ceja la Eurocopa de Alemania del próximo año, además de los Juegos Olímpicos de París, su ciudad, en los que será uno de los principales abanderados del equipo de fútbol. Privarle de jugar le frenaría en seco su carrera, por lo que el PSG y el atacante están condenados a entenderse antes del final del mercado.

Ya se han iniciado conversaciones para su salida

La salida de Kylian Mbappé del PSG podría estar más cerca de lo que se piensa. Tal y como adelantó Le Parisien, Nasser Al Khelaïfi y los abogados del jugador están negociando, en estos momentos, la salida del delantero francés. Las relaciones entre el presidente y el jugador están prácticamente rotas desde hace semanas y el qatarí está intentando persuadirle de que acepte las ofertas que lleguen a París en las próximas semanas.

La renovación de Kylian Mbappé, ahora mismo, se encuentra en un punto muerto. Que renueve hasta 2025 se da como una “utopía” en París y es por ello por lo que el club ha decidido explorar otras vías para consumar su marcha. Aunque el exjugador del Mónaco ha reiterado sistemáticamente que quiere cumplir el último año de contrato, el escenario se orienta a una venta a medida que pasan los días.

