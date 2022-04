El próximo Need for Speed 2022 ​​saldrá en PlayStation 5 y Xbox Series X￼￼

Need for Speed, la franquicia de videojuegos de carreras llegará a finales de este año. Aunque Electronic Arts aún tiene que anunciar formalmente el nuevo título de carreras ya se coló en el mundo del videojuegos.

El próximo Need for Speed ​​originalmente tenía una ventana de lanzamiento para 2021. Sin embargo, no se llegó a concretar. Dichos planes de lanzamiento se retrasaron un año cuando Electronic Arts cambió los recursos, refiere Últimas Noticias.

Según lo informado por la web VGC, Jeff Grubb, alegó en el episodio 41 del podcast GrubbSnax de Giant Bomb que un nuevo juego ​​llegará a las tiendas esta temporada navideña, probablemente en el mes de noviembre.

Need For Speed será solo para una generación

Sin embargo, de acuerdo a Grubb, el próximo título de Need For Speed sería «solo de próxima generación«. Si esto resulta ser cierto, solo los jugadores que posean las consolas PlayStation 5 o Xbox Series X/S podrán disfrutar del regreso de Criterion Games a la saga.

Independientemente del origen de las afirmaciones, tiene sentido que EA quiera comenzar a cambiar el enfoque a PS5 y Xbox Series X/S, y dejar la generación anterior de lado para este nuevo proyecto.

Originalmente, se suponía que el próximo NFS se lanzaría el 31 de marzo de 2022, pero el desarrollo se detuvo cuando Criterion se incorporó para ayudar a DICE a desarrollar Battlefield 2042.

En una llamada de ganancias reciente, EA confirmó que el nuevo juego Need for Speed se lanzará en el año fiscal 23. Esto significa que llegará entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Pero aun así los fanáticos del videojuego esperan en anuncio formal en los próximos días.

