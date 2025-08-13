El Príncipe del Merengue Omar Enrique es el nuevo presidente del Comité de Ferias de La Chinita

El Príncipe del Merengue asume como Presidente del Comité de Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del estado Zulia.

En una importante decisión que marca un hito en la gestión cultural y festiva de la región, Omar Enrique ha sido designado presidente del Comité de Feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, bajo la gestión del recientemente electo alcalde del Municipio Bolivariano de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino Tarquino, además de la aprobación y respaldo de Jessy Gascón, presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo.

Celebrando

Este nombramiento lo coloca al frente de la Feria de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, conocida tradicionalmente como feria de la chinita que cada año convoca a miles de fieles y visitantes de Maracaibo, estado Zulia y de otras regiones del país.



La Feria de la Chinita que se celebra del 11 al 18 de noviembre, representa una de las festividades más arraigadas y esperadas de Venezuela. Este año, la designación de Omar Enrique como presidente de las ferias promete darle un nuevo impulso a una celebración que fusiona fe, cultura, turismo y tradición popular. Su gestión se enfocará en ampliar el alcance nacional e internacional, promoviendo a Maracaibo y a la región como un polo turístico y cultural de referencia.



En palabras de Omar Enrique, el nuevo líder de la Feria de la Chinita, se destacan metas ambiciosas y claras: “La idea es convertir a la Feria de la Chinita en un polo turístico para que venga gente de toda Venezuela y gente de otros países. Vamos a convertir a la Feria de la Chinita en un referente obligatorio en Suramérica como fiestas patronales de todo el hemisferio sur y Centroamérica. Eso es lo que va a hacer.

Lo vamos a promocionar y vamos a salir al mundo con esta feria de la Chinita que será majestuosa a partir de este año 2025, con la llegada del alcalde Gian Carlo Di Martino Tarquino y con el apoyo absoluto del Presidente de la República, Nicolás Maduro”.

Alianzas de Omar



La gestión de Omar Enrique buscará alianzas con instituciones regionales y nacionales para potenciar la infraestructura, la experiencia del visitante y la difusión mediática de la feria, sin perder la esencia religiosa y cultural que la caracteriza.

A través de su gestión, Omar Enrique planea intensificar la promoción internacional de la feria, explorar nuevas modalidades de entretenimiento y ampliar la oferta de actividades que acompañan las celebraciones, desde jornadas culturales, conciertos, ferias gastronómicas y exposiciones, hasta iniciativas que resaltan la artesanía local y la identidad zuliana; con la importante designación el llamado Príncipe del Merengue se anota otro gran logro profesional.

Recordemos que Omar Enrique está considerado como uno de los empresarios artísticos de mayor influencia en la industria del espectáculo nacional. Ha traído a Venezuela a las más reconocidas figuras internacionales y producido exitosos conciertos en Caracas y numerosas ciudades del país.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano