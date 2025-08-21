El primera base Venezolano José Osuna de las Golondrinas de Yakult se reencontró con el cuadrangular en Japón

También pegó un doble para llegar a 100 hits por quinta temporada consecutiva en la pelota nipona.

El primera base venezolano de las Golondrinas de Yakult, José Osuna, conectó este jueves su noveno cuadrangular y el primero desde el 7 de agosto en la presente campaña del Beisbol Profesional Japonés (NPB).

Leer También: MLB: Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada del miércoles 20-08-2025 en Las Grandes Ligas

Con ese batazo, ante los envíos del exgrandeliga Masahiro Tanaka, rompió el blanqueo que estaba tejiendo en el cuarto episodio, cuando ya tenía una ventaja de seis carreras sobre sus rivales tokiotas.

Además del estacazo, José Osuna disparó doble, y concluyó la jornada de 4-2 con anotada, impulsada, dos ponches y un error a la defensiva. De esta forma, llegó a 100 imparables por quinta temporada consecutiva en Japón y dejó su promedio en el actual curso en .260, con 27 extrabases -incluyendo 18 dobles-, 49 traídas al plato, 26 engomadas y 145 bases alcanzadas en 104 compromisos.

Su OBP es de .322 y su Slugging de .378, lo que se combina para un OPS de .699; el segundo más bajo en su carrera en Japón, luego que en 2021 registrara .694 en 120 juegos.

Le ha costado a José Osuna acercarse a la producción de campañas anteriores, y eso es algo que empezó el año pasado, cuando no pudo llegar a 20 jonrones (tuvo 17) por tercera campaña consecutiva. En este 2025 su actual proyección es de 12 y es probable que no llegue a 70 producidas. De igual forma, no hay que negar que el trujillano ha tenido un respetado paso por la pelota nipona.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder