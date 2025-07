El primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello: La votación es rápida y el país está en absoluta calma

El primer vicepresidente del PSUV felicitó al CNE por superarse nuevamente ya que el proceso es rápido, eficiente y transparente. Igualmente explicó por qué en estas elecciones municipales no se vota en la Guayana Esequiba

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ejerció su derecho al voto este domingo en la Escuela Básica Rafael María Baralt de El Furrial, estado Monagas junto con toda su familia.

Tras participar en las elecciones municipales y la Consulta Popular de la Juventud, Cabello enfatizó la autonomía de la nación venezolana en la toma de sus decisiones en el último año.

«Ahí está la voluntad de un pueblo que decidió tomar el control de su propio destino. Aquí nadie decide por los venezolanos. Por los venezolanos decidimos nosotros mismos», declaró Cabello, subrayando la soberanía del país en sus procesos internos.

Cabello acudió a votar acompañado de su esposa, la diputada Marleny Contreras, su hija Daniela Cabello junto a su esposo, el cantante Omar Acedo, así como sus otros dos hijos varones. Todos participaron en los dos procesos electorales que se llevan a cabo simultáneamente este 27 de julio: las elecciones municipales y la elección de proyectos en la Consulta Popular de la Juventud.

El dirigente político destacó la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE). «Cada día el CNE se supera a sí mismo, la eficiencia, la rapidez, la transparencia con la que se hace. Ya la gente se sabe la metodología y eso lo hace más rápido», afirmó, contrastando con procesos anteriores. Señaló además que, hasta el momento, la jornada se ha desarrollado en «absoluta calma» en todo el país, sin reportes de novedades significativas.

Sobre la Consulta Popular de la Juventud, Cabello la calificó como una «hermosa iniciativa», resaltando que «ahí están los jóvenes organizados con sus testigos y en mesas», y que los proyectos elegidos en esta consulta serán aprobados a nivel nacional.

Respecto a la participación de la Guayana Esequiba en estos comicios, Cabello explicó que la región no participa en las elecciones municipales por no contar aún con una constitución estadal, algo que, según él, deben elaborar. Sin embargo, enfatizó que «lo de la Guayana Esequiba no lo para nadie», y reiteró la postura de que Venezuela «no vive de las licencias» externas.

