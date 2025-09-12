El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu firma plan expansionista que crea más asentamientos ilegales y divide Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó: “Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó este jueves el denominado “plan E1”, que contempla la construcción de más de 7.600 unidades de asentamiento en Cisjordania, con 3.400 en el área E1, al este de Jerusalén ocupada.

“La frontera oriental de Israel estará en el valle del Jordán, no en el asentamiento de Maale Adumim”, declaró Netanyahu en un acto en el asentamiento de Maale Adumim, construido en terrenos palestinos privados al este de la Jerusalén ocupada.

Este plan, financiado con 3 mil millones de shekels (902.921.100.00 usd), tiene como objetivo dividir geográficamente la Cisjordania ocupada, separando el norte del sur y aislando Jerusalén de su entorno palestino.