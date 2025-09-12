El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu firma plan expansionista que crea más asentamientos ilegales y divide Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subrayó: “Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!”.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó este jueves el denominado “plan E1”, que contempla la construcción de más de 7.600 unidades de asentamiento en Cisjordania, con 3.400 en el área E1, al este de Jerusalén ocupada.
“La frontera oriental de Israel estará en el valle del Jordán, no en el asentamiento de Maale Adumim”, declaró Netanyahu en un acto en el asentamiento de Maale Adumim, construido en terrenos palestinos privados al este de la Jerusalén ocupada.
Este plan, financiado con 3 mil millones de shekels (902.921.100.00 usd), tiene como objetivo dividir geográficamente la Cisjordania ocupada, separando el norte del sur y aislando Jerusalén de su entorno palestino.
Israeli Prime Minister Netanyahu says ‘there will not be a Palestinian State’ shortly after approving the E1 settlement expansion project in the West Bank.
El acuerdo —firmado en presencia del ministro de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, funcionarios del Ministerio de Vivienda, miembros de la Knesset (parlamento israelí) y asociaciones coloniales— conectará el asentamiento israelí de Maale Adumim con la zona industrial de Mishor Adumim y otros proyectos en el área E1.
En un comentario que demuestra los planes expansionistas del régimen sionista, Netanyahu subrayó: “Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!”, destacando el propósito de bloquear la creación de un Estado palestino con Jerusalén Este (Al Quds) como capital.
Asimismo, durante su discurso, el primer ministro israelí —sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad— afirmó que continuarán la campaña genocida en Gaza, donde 64.718 palestinos han sido asesinados y 163.859 han resultado heridos desde octubre de 2023.
El plan E1 abarca 12.000 kilómetros cuadros (km2) de tierras palestina de localidades como Al-Issawiya, At-Tur, Anata, Al-Eizariya y Abu Dis.
La Gobernación de Jerusalén calificó el proyecto como uno de los más peligrosos en Cisjordania ocupada, superando en magnitud un acuerdo de 2018 que asignó 338 millones de shekels (101.726.032.10 usd) a Maale Adumim.
La indignación en Europa crece por la represión de las protestas pacíficas a favor de Palestina. Hoy, el politólogo, destaca como los Gobiernos del Reino Unido y Alemania están silenciando a los manifestantes y llegando a calificar las protestas de «terrorismo».…
La iniciativa busca consolidar la “Gran Jerusalén”, aumentando la población de colonos en Maale Adumim de 40.000 a 70.000 habitantes en cinco años, a expensas de los palestinos, con posibles expulsiones en comunidades como Kafr Aqab y Anata Shuafat.
El plan E1, paralizado en 2012 y 2020 por presiones de Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido criticado por autoridades palestinas y organizaciones de derechos humanos.
Estas denuncian que la expansión de Maale Adumim aislará aún más Jerusalén Oriental de Cisjordania, envolviéndola con asentamientos y socavando la viabilidad de un Estado palestino. La Gobernación de Jerusalén advirtió que el proyecto cercará comunidades palestinas, limitando su desarrollo y promoviendo un cambio demográfico favorable a los colonos.
La Corte Internacional de Justicia declara ilegal la presencia israelí en Cisjordania, exigiendo la evacuación de colonos, el desmantelamiento de asentamientos y el retorno de palestinos. Sin embargo, Israel avanza con el plan E1, priorizando el control territorial.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur