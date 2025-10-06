El primer ministro de Francia Sébastien Lecornu renuncia a casi un mes de asumir el cargo

La renuncia ocurrió horas después de que Lecornu hubiera anunciado la composición de su gabinete.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su dimisión al presidente Emmanuel Macron, casi un mes después de su nombramiento como jefe del Gobierno.

Macron aceptó este mismo lunes la renuncia de Lecornu, que ocurrió horas después de que el ahora primer ministro saliente hubiera anunciado la composición de su gabinete.

En un discurso público hecho en el Hotel Matignon de París, el jefe de Gobierno dimisionario expresó que «no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones» para gobernar.

Lecornu declaró que había «intentado construir una vía (…) en temas que anteriormente habían estado bloqueados», como el seguro de desempleo y la seguridad social, para «reinstaurar la gestión conjunta» y «construir una hoja de ruta» para sacar al país de la crisis.

El domingo pasado, Lecornu, al dar a conocer a su gabinete, explicó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que sus ministros tendrían “la difícil misión de proporcionar al país un presupuesto antes del 31 de diciembre y servir a Francia”.

Lecornu se convierte en el primer ministro con el mandato más breve en la historia de la Quinta República, con tan solo 27 días en el cargo.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur