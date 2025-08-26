El presidente Xi Jinping afirma que los lazos entre China y Rusia son «fuente de estabilidad» para la paz mundial

El presidente de China expresó la esperanza de que Moscú y Beijing intercambien experiencias en materia de gobernanza estatal y legislación, para construir una base «más sólida» que aporte a la cooperación estratégica.

El presidente de China, Xi Jinping, señaló este martes que el desarrollo «de alto nivel» de las relaciones entre su país y Rusia «es una fuente de estabilidad para la paz mundial».

Leer También: Asesinato selectivo a la prensa: Otro corresponsal pierde la vida tras bombardeo israelí en la Franja de Gaza

Según el medio oficial chino CCTV, la declaración Xi Jinping ocurrió al término de la reunión en Beijing con el presidente de la cámara de diputados de Rusia (Duma), Viacheslav Volodin, en las que afirmó que las relaciones son las «más estables, maduras y estratégicamente» significativas en comparación con las relaciones entre grandes potencias occidentales en el «cambiante» mundo actual.

«Ambas partes deben continuar su amistad tradicional, profundizar la confianza estratégica mutua, fortalecer los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos, proteger conjuntamente la seguridad y los intereses de desarrollo de ambos países, unir a los países del Sur Global, defender un verdadero multilateralismo y promover el desarrollo de un orden internacional más justo y equitativo», agregó Xi Jinping.

Además, expresó la esperanza de que Moscú y Beijing intercambien experiencias en materia de gobernanza estatal y legislación para construir una base legislativa «más sólida» que aporte a la cooperación estratégica.

Por su parte, el jefe de la Duma rusa, Viacheslav Volodin afirmó que, bajo la guía estratégica de ambos mandatarios, los vínculos entre sus países se han profundizado y han alcanzado resultados notables.

El funcionario ruso indicó que la Duma «se compromete a fortalecer los intercambios y la cooperación entre los órganos legislativos ruso y chino, y a realizar todos los esfuerzos posibles para promover nuevos logros en las relaciones bilaterales».

El presidente del ente legislativo ruso aterrizó el lunes en Beijing con una agenda en la que aseguró que figuraban «la respuesta a la presión de sanciones» y a las «interferencias externas».

La visita de Volodin se produce antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin acuda a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en la ciudad china de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión