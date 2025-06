El Presidente Nicolás Maduro rechaza campaña extranjera de llamar «régimen» al actual sistema de gobierno en Venezuela

El mandatario explicó que lo que se vive en el país viene de parte del pueblo que está construyendo una nueva sociedad, «socialista y humanista, en los valores de Cristo, de Bolívar y en el legado de Hugo Chávez».

El presidente Nicolás Maduro ha manifestado su rechazo al calificativo de «régimen» usado desde el exterior para referirse al sistema de gobierno instalado en Venezuela.

Las declaraciones, realizadas originalmente durante una visita al estado La Guaira con motivo de la remodelación de los emblemáticos bloques «10 de Marzo», fueron recordadas por el mandatario en sus redes sociales este sábado.

Maduro describió la «campaña de los gringos» en el exterior, que utiliza la expresión «el régimen de Maduro», comparándola con la anterior denominación de «el régimen de Chávez».

«¡Qué régimen! Aquí no hay ningún régimen. No es Chávez, no es Maduro, son millones de hombres y mujeres de a pie decididos a ser libres, jamás esclavos, jamás colonia, y decididos a construir una nueva sociedad, socialista y humanista, en los valores de Cristo, de Simón Bolívar y en el legado de Hugo Chávez», sentenció el presidente.

El jefe de Estado enfatizó que la verdad y el único camino es «el poder del pueblo», y no «el poder para élites». Subrayó que él y su gobierno son «instrumentos del pueblo, para el pueblo y con el pueblo», razón por la cual se le llama «presidente pueblo» y a los ciudadanos «pueblo presidente».

Finalmente, el mandatario aseguró que mientras él esté al mando de la nación, habrá «pueblo protegido, pueblo apoyado», concluyendo con un «Así ha sido, así es y así será».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión