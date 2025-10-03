El presidente Nicolás Maduro anunció: Ejercicio especial de la FANB y la Milicia este sábado 4 de octubre

El presidente Nicolás Maduro explicó que el ejercicio militar es «organizativo» y «de chequeo», y no implicará un movimiento de armamento.

El presidente Nicolás Maduro anunció que este sábado 4 de octubre se realizará un ejercicio especial de carácter organizativo, orientado al fortalecimiento del mando, la conducción y la comunicación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia Bolivariana.

El mandatario explicó que, tras una reunión con el Estado Mayor Superior, se revisaron los avances de los planes de defensa territorial, y «grandes logros» obtenidos en el despliegue de las Fuerzas Armadas en tierra, mar y espacio aéreo.

Maduro apuntó que los resultados del despliegue, que buscan el ejercicio pleno de la soberanía, fueron expuestos previamente, este jueves en una rueda de prensa por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

El ejercicio del sábado se enfocará específicamente en el mando, la conducción y la comunicación de toda la estructura militar y miliciana. De esta forma, Maduro enfatizó que el ejercicio es «organizativo» y «de chequeo», y no implicará un movimiento de armamento, sino que busca dejar «afinadito» los mecanismos de defensa territorial y defensa nacional. «Porque Venezuela se respeta».

Refirió que dicho ejercicio incluirá las estructuras nacionales y regionales de la FANB, las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI), las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) y las 15. 751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

El objetivo final, explicó el mandatario, es reafirmar que «Venezuela se respeta» y continúa construyendo su «poder popular militar» como un inmenso movimiento popular, asegurando que el país está haciendo ejercicio pleno de nuestra soberanía.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión