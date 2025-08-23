El presidente Nicolás Maduro afirma: «Nada ni nadie tocará a Venezuela, no es tiempo de diferencias políticas»

El jefe de Estado reiteró que la Patria es inexpugnable y destacó que la riqueza del país trasciende los recursos minerales.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que la riqueza de Venezuela «es más que el petróleo, oro, hierro y gas. Nuestra riqueza es moral, espiritual y ética, heredada de nuestros libertadores».

Durante un evento convocado por el Poder Legislativo para reafirmar su compromiso con la soberanía, Maduro desestimó las recientes amenazas de Estados Unidos.

“Esta patria es inexpugnable, nadie tocará a Venezuela, nada ni nadie la tocará, Venezuela se respeta, y el que no hace respetar su familia y a su tierra, no se respeta a sí mismo”, aseveró.

Asimismo, exigió que sea respetada la autonomía venezolana.

«No es tiempo de diferencias políticas ni de colores, es una sola bandera que nos cobija: amarillo, azul y rojo. Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz y que se respete la soberanía y la independencia por encima de cualquier cosa», expresó.

En este contexto, agradeció los pronunciamientos de otras naciones a favor del país.

“Quien agrede y amenaza a un país en América Latina los amenaza a todos”, sentenció en alocución nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión