El presidente del Real Madrid Florentino Pérez: «A Benzema no le pueden quitar el Balón de Oro…»

«La vida es como es y ya nadie dudará de que el próximo Balón de Oro debe ser Benzema. Y con retraso, debería haberlo ganado antes», declaró Florentino Pérez.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, atendió a los micrófonos de Movistar LaLiga después de que el equipo conquistara su Liga número 35. Apareció el presidente con una amplia sonrisa, satisfecho por un nuevo título, y mandó un mensaje a navegantes tras la extraordinaria temporada de Benzema: «Nadie puede dudar de que le den el Balón de Oro. No se lo pueden quitar». Estas son sus impresiones.

Alcaraz y Nadal en el Bernabéu: «Dos grandes del tenis y dos madridistas. Alcaraz era la primera vez que iba a un campo de fútbol».

Sentimiento: «Lo mismo que todos los madridistas. Una gran satisfacción. La planificación que hicimos era ganar LaLiga y ganar la Champions. La primera ya está ganada, a ver si podemos con la Champions».

Planificación: «Las decisiones son racionales. No salen bien y mal. Si no hubiera salido bien este año, podría haber salido bien el año que viene. Ahora toda celebrar».

Benzema: «Benzema ha sido bueno ahora, y desde que vino. Nadie puede dudar de que le den el Balón de Oro. No se lo pueden quitar».

Ancelotti ha dicho que no esperaba la llamada del Madrid cuando se le fichó: «Posiblemente. En cuanto le llamamos dijo, ‘voy corriendo’. Hablando con él me ha dicho que la diferencia entre el Madrid y otro equipos es que los jugadores del Madrid son madridistas. Eso es un plus. Lo dice él, no lo digo yo. Lo ha hecho muy bien. En el conjunto, la identificación con el Real Madrid es grande».

Hora de llegada de los jugadores esta noche: «Se retirarán pronto porque están cansados. Esto ayuda, esta comunión entre afición y jugadores».

Cibeles: «Nunca he ido. Es un lugar para la afición y los jugadores»

La afición esperaba tres buenas noticias. La Liga la primera, la Champions la segunda y Mbappé lo tercero: «No había caído en eso. Puede ser verdad. Hoy hablemos de la primera. El miércoles de la segunda y de la tercera ya veremos, cuando preparemos la temporada».

Después habló con Real Madrid Televisión.

Liga 35: «Día feliz para todos los madridistas. Es una Liga merecida, trabajada, con un gran entrenador como es Ancelotti, que conoce el club y lo que representa. Estamos todos muy satisfechos. Esto nos da vida para el miércoles».

Compromiso del equipo: «Como Ancelotti me ha dicho muchas veces, la diferencia que encuentra con otros equipos grandes, es que los jugadores del Madrid son muy madridistas, son como forofos. Cuando las cosas salen bien es que todo ha ido bien».

Ancelotti ha ganado el título en las cinco grandes Ligas: «Es el que mejor administra plantillas potentes como las que él ha entrenado siempre. Esa experiencia se nota. Hemos acertado con todo, con la planificación de los jugadores, con el preparador físico, con los fisios, con todo y sobre todo con Carlo Ancelotti, que es el mejor».

Título 50 con el Madrid: «Siento normalidad. Si esta Liga es la 35, es como una Liga cada tres años. Yo heredé un club mágico y le dieron el galardón a mejor club del siglo XX y he tratado de mantenerlo. Es lo que siempre he visto. No es esto una cosa distinta a lo que he vivido».

Celebración y luego el City: «El miércoles va a ser una noche mágica del Bernabéu. Todo el mundo sabe que saldrá el equipo a ganar. Será una fiesta que merece la pena ver».

Diario AS