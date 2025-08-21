El presidente del Parlamento Jorge Rodríguez: Venezuela lidera la lucha continental contra el narcotráfico

El jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que los señalamientos de Washington forman parte de estrategias de guerra psicológica cada vez más fútiles. «Cada vez son menos elaboradas», dijo.

A contrapartida de la nueva escalada de agresiones mediáticas impulsadas por las élites globales de Occidente y sus aliados, Venezuela lidera la lucha continental contra el narcotráfico, afirmó este miércoles el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez, en medio del debate por un Proyecto de Acuerdo de Respaldo y Defensa de la Soberanía.

«No existe en este continente un país con más victorias contra el narcotráfico que Venezuela en los últimos tiempos», sostuvo, al describir que el primer hito en la lucha del país contra este flagelo fue la expulsión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el año 2000, a la que tildó de «principal narcotraficante del planeta».

La afirmación del diputado surge luego de que Estados Unidos anunciara el despliegue de aviones y barcos al sur del mar Caribe para, supuestamente, combatir a cárteles de la droga.

Rodríguez añadió que los señalamientos de Washington forman parte de estrategias de guerra psicológica cada vez más fútiles. «Cada vez son menos elaboradas. No hay un país que haya tenido, desde el punto de vista porcentual, mayor incautación de cocaína y marihuana este año 2025 y el año 2024, si no hay ni un metro cuadrado de siembra de hoja de coca o de marihuana en Venezuela”, insistió.

Por otra parte, describió el narcotráfico como un problema procedente de terceras naciones. «Lamentablemente, Venezuela ha sido víctima del narcotráfico en otros países», dijo y agregó que «todas las acciones» hostiles que ha tenido que enfrentar el país bolivariano en los últimos años «han sido financiadas con dinero del narcotráfico colombiano, mexicano y la mafia albanesa«. «¿Los Estados Unidos van a reconocer que están aliados con la mafia albanesa y el narcotráfico colombiano y mexicano para agredir a Venezuela? ¿O no lo van a hacer y tendremos que esperar los documentos desclasificados y las películas, como pasó con el caso Irán-contras, donde el dinero del narcotráfico era usado para atacar a la Revolución Sandinista?», comentó.

Mientras,

recordó los vínculos del sector extremista de la oposición con el narcotráfico colombiano, que se desprende de las relaciones que desarrolló el exdiputado Juan Guaidó, con el grupo narcoparamilitar «Los Rastrojos».

A ello sumó el financiamiento que habrían recibido en 2020 los mercenarios a cargo de ejecutar la fallida incursión denominada «Operación Gedeón».

Rodríguez cuestionó que, en su tentativa de combatir el narcotráfico, las autoridades estadounidenses no hubieran enviado «ni un peñero» (un barco pequeño de madera) para la costa del océano Pacífico, pese a que es por allí donde circula la mayor cantidad de narcóticos en el continente, así como su desinterés en investigar al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

Noboa «se robó las elecciones con la complicidad del narcotráfico, que ahora es el dueño de la República del Ecuador. Está completamente cooptada la República del Ecuador por el narcotráfico y la mafia albanesa», afirmó.

Finalmente, advirtió que las personas extranjeras que ingresen al país sin autorización permanecerán privadas de libertad. «Esto no es una bravuconería, no. Lo estoy diciendo de forma responsable. Sencillamente, porque es nuestra obligación defender nuestro suelo sagrado, nuestro cielo sagrado, nuestros mares y nuestros ríos. Estamos obligados. No es una elección».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión